SUM Air kauft ATR 72-600

SUM Air ATR 72-600 (Foto: ATR)

SUM Air hat bei ATR vier ATR 72-600 Verkehrsflugzeuge bestellt und vier Optionen auf den gleichen Typ in den Vertrag eingehandelt.

Der europäische Flugzeugbauer ATR freut sich über einen Neukunden für ihre ATR 72-600 Turbopropeller Verkehrsflugzeuge. Die neue koreanische Regionalfluggesellschaft SUM will mit ATR 72-600 Turboprop-Maschinen neue Regionalmärkte in Südkorea aufleben lassen. Die ersten Auslieferungen aus diesem Auftrag über 4 ATR 72-600 und vier Optionen sollen im Jahr 2028 erfolgen.

Die Fluggesellschaft, die ihren Betrieb im März 2026 aufgenommen hat, will die Anbindung unterversorgter Regionen Südkoreas verbessern, darunter auch die Flughäfen auf den Inseln sowie Kurzstreckenflüge nach Japan und China. Die ATR 72-600 eignet sich dank ihrer Kurzstart- und Landebahntauglichkeit und Treibstoffeffizienz ideal für diese Zwecke.

SUM Air plant den Aufbau eines Hub-and-Spoke-Netzwerks, beginnend mit Strecken wie Gimpo–Sacheon, mit späterer Expansion zu Inselzielen wie Ulleungdo, Baengnyeongdo und Heuksando.