STR veröffentlicht Integrierten Bericht

Boeing 747-8F startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) legt ihren integrierten Bericht 2025 vor, der das finanzielle und das nichtfinanzielle Reporting enthält.

Der Bericht macht die wesentlichen Kennzahlen, die strategische Zukunftsausrichtung sowie den Stand aktueller Projekte aus dem Geschäftsjahr 2025 transparent. Auch in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld hält die FSG konsequent an ihrer ehrgeizigen Klimastrategie fest. Ein zentraler Bestandteil dieses Vorhabens ist die fortlaufende Elektrifizierung des Vorfeldbetriebs mit dem Ziel, die Energieeffizienz stetig zu erhöhen und gleichzeitig Betriebskosten zu senken. Durch das 2025 erfolgreich abgeschlossene Förderprojekt „finalize!“ erweiterte der Flughafen Stuttgart seine ohnehin schon starke Elektroflotte um weitere 45 E-Fahrzeuge. Mit diesem Schritt unterstreicht er sein Engagement für elektrische Mobilität am Standort.

LINK zum Bericht 2025