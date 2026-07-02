STARLUX least Airbus A321neo bei BOC Aviation

Airbus A321neo mit PW1100G-JM Getriebefan von Pratt & Whitney (Foto: Airbus)

BOC Aviation hat mit der taiwanesischen Fluggesellschaft STARLUX Airlines einen Leasingvertrag über acht neue Airbus A321neo aus ihrem Auftragsbestand abgeschlossen.

Die Auslieferung der neuen Airbus A321neo soll 2028 beginnen. Die Flugzeuge werden mit CFM LEAP-1A-Triebwerken ausgestattet sein und sollen die weitere Expansion von STARLUX im regionalen Streckennetz unterstützen. Paul Kent, Chief Commercial Officer von BOC Aviation, erklärte, die Treibstoffeffizienz und die operative Vielseitigkeit des A321neo machten ihn ideal für die zukünftigen Wachstumspläne der Fluggesellschaft.