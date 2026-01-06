STARLUX übernimmt ersten Airbus A350-1000

STARLUX Airlines Airbus A350-1000 (Foto: STARLUX Airlines)

Die taiwanesische Fluggesellschaft STARLUX Airlines hat ihren ersten von 18 Airbus A350-1000 übernommen und ist damit der elfte Betreiber weltweit, der die größte Version des A350 einsetzt.

Der neue A350-1000 ergänzt bei STARLUX Airlines die bereits im Einsatz befindliche Flotte von zehn Airbus A350-900, die auf Langstreckenflügen von Taipeh nach Europa und Nordamerika sowie zu ausgewählten Zielen im asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt werden.

Anlässlich der Ankunft ihres neuesten Flottenmitglieds präsentierte STARLUX eine markante Lackierung, die Innovation und Identität gleichermaßen widerspiegelt. Das Design kombiniert die charakteristischen visuellen Elemente der Fluggesellschaft mit einem Kohlefasermotiv, das die fortschrittlichen Verbundwerkstoffe symbolisiert, die für den Airbus A350 verwendet werden. Die markante „1000“ auf dem Rumpf unterstreicht die Bezeichnung des Flugzeugs als größtes in Serie gefertigtes Airbus-Modell und neues Flaggschiff der Fluggesellschaft.

STARLUX betreibt derzeit eine reine Airbus-Flotte bestehend aus den Flugzeugen A321neo, A330-900 und A350-900. Die neue A350-1000 ergänzt die bestehende Flotte der Fluggesellschaft optimal. Darüber hinaus hat die Airline zehn A350F-Frachter bestellt, um ihr zukünftiges Frachtnetzwerk auszubauen.