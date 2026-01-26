SR Technics wartet Triebwerke in Bad Zurzach

Pratt & Whitney Geared Turbo Fan (Foto: PW)

SR Technics nimmt Betrieb am neuen Schweizer Standort in Bad Zurzach auf, hier werden neu CFM56-5B/7B- und PW4000-Triebwerke gewartet.

SR Technics, ein weltweit führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO), hat die Inbetriebnahme seines Werks in Bad Zurzach bekannt gegeben und damit seine Präsenz im Bereich der Triebwerksinstandhaltung weiter ausgebaut. Ab Januar 2026 bietet der Standort Quick-Turn-Services an, darunter umfassende Triebwerksinspektionen, Reparaturen, Modifikationen und Unterstützung vor Ort für CFM56-5B/7B- und PW4000-Triebwerke weltweit.

Das neue Werk, SR Technics Zurzach, wurde errichtet, um schnelle und effiziente Wartungsarbeiten zu gewährleisten und Flugzeuge so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen.

Alle erforderlichen Genehmigungen und Zertifizierungen der Luftfahrtbehörden, einschließlich des Schweizer Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL), liegen vor, sodass der Betrieb planmäßig aufgenommen werden kann.

Das erste Triebwerk, das im neuen Werk in Betrieb genommen wird, ist ein CFM56-7B-Triebwerk der Transavia Airlines. Dies markiert den offiziellen Betriebsstart des Standorts.

„Die Aufnahme des Betriebs in Bad Zurzach, in unmittelbarer Nähe unserer beiden Prüfstände in Zürich, unterstreicht unser Engagement als Komplettanbieter für unsere Kunden“, sagte Owen McClave, CEO von SR Technics. „Mit unseren spezialisierten Schnellservice- und Außendienstleistungen können wir umgehend auf Kundenbedürfnisse reagieren und gleichzeitig kontinuierlich in Mitarbeiter, Kompetenzen und Infrastruktur investieren“, ergänzte Pierre Berthelot, Standortleiter Zurzach.

Die Modernisierung des Werks begann im Januar 2025 und verwandelt ein bestehendes Industriegebäude in eine moderne, speziell für die Motorenwartung konzipierte Einrichtung. Parallel zum Betriebshochlauf plant SR Technics, die Belegschaft in Zurzach auf rund 100 Mitarbeiter zu erweitern und so sowohl das Unternehmenswachstum als auch die regionale Beschäftigung zu fördern. SR Technics entwickelt den Standort Zurzach weiter, um seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen.