SPÖ ist gegen Verkauf von AUA

Die österreichischen Sozialdemokraten SPÖ, Mitglied der Koalitionsregierung, sind gegen einen schnellen Verkauf der staatlichen 43 Prozent Anteile an Austrian Airlines.

Die österreichische Holdinggesellschaft OeIAG hat Boston Consulting und Merrill Lynch engagiert, um strategische Möglichkeiten der Fluggesellschaft auszuwerten. Auf Anfrage des ORF sagte Staatssekretärin Christa Kranzl (SPÖ), sie könne sich nicht vorstellen, dass noch vor den vorgezogenen Neuwahlen am 28. September eine Vollmacht für den Verkauf von AUA erteilt werde. „Ich warne vor einem übereilten Verkauf. Es gibt in der Vergangenheit viele Negativbeispiele übereilter Privatisierungen,“ sagte sie. Finanzminister Wilhelm Molterer sprach letzten Monat von einem strategischen Partner als wahrscheinlichste Lösung. Die deutsche Lufthansa wird als passender strategischer Partner für AUA gehandelt. Air France-KLM, Aeroflot, Air China und Royal Jordanien zeigten alle bereits Interesse an AUA.