SMBC platziert Großauftrag bei Airbus

Airbus A320neo with PW1100G-JM (Foto: Airbus)

Der Flugzeugfinanzierer SMBC Aviation Capital aus Irland hat bei Airbus eine Bestellung für 100 Flugzeuge aus der Airbus A320neo Familie platziert.

Der neue Auftrag umfasst 65 Airbus A321neo und 35 Airbus A320neo Maschinen. Die Bestellung wurde an der diesjährigen Farnborough International Airshow bekanntgegeben und wird nun über die nächsten Monate finalisiert. SMBC Aviation Capital hat bereits mehr als 400 Maschinen aus der Airbus A320 Familie in Auftrag gegeben. Der Flugzeugfinanzierer mit Hauptsitz in Dublin wurde im Jahr 2001 gegründet und verwaltet inzwischen mehr als 600 Verkehrsflugzeuge.