SMBC bestellt A320neo

Airbus A320neo mit PW1000G Getriebefan (GTF) (Foto: Airbus)

Das führende Flugzeugleasingunternehmen SMBC Aviation Capital hat 65 zusätzliche Single-Aisle-Jets der A320neo-Familie bestellt.

Die Bestellung unterteilt sich auf 50 A320neo und 15 A321neo. SMBC erhöht mit diesem Kauf seinen Auftragsbestandbestand bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus auf 181 Flugzeuge dieser Typenreihe. Das Geschäft wurde noch 2018 abgeschlossen und war somit in der Anzahl der Airbus-Bestellungen zum Jahresende enthalten.

Der Vertrag sieht desweiteren eine Umwandlung einer bestehenden Bestellung über 15 A320neo auf 15 größere A321neo vor. Die Gesamtzahl der von SMBC Aviation Capital bestellten Exemplare dieses größten Mitglieds der Single-Aisle-Familie steigt damit auf 30 Flugzeuge. Die A321neo zeichnet sich durch sehr niedrige Sitzmeilenkosten, größere Reichweite und eine breitere Kabine aus. Fluggesellschaften können ihre Streckennetze so flexibel ausbauen und auf neuen, längeren Routen auch mit Single-Aisle-Flugzeugen Widebody-Kabinenprodukte anbieten.

“Die Nachfrage nach Flugzeugen neuester Technologie ist stark, sowohl bei unseren Bestandskunden als auch bei Neukunden. Deshalb haben wir uns zur heutigen Nachbestellung entschieden. Die Fluggesellschaften suchen im aktuellen Umfeld nach treibstoffeffizienteren Flugzeugen. Unser Auftragsbuch ist so gestaltet, dass wir diese Anforderungen in Zukunft sehr gut erfüllen können. Wir pflegen eine starke Beziehung mit Airbus und freuen uns darauf, unsere Kunden bis weit in die Zukunft gemeinsam zu beliefern“, sagte Peter Barrett, CEO von SMBC Aviation Capital.

Die Bestellung von 65 Flugzeugen folgt auf einen Auftrag über sechs A320 im März 2018. SMBC Aviation Capital hat damit 2018 insgesamt 71 Flugzeuge der A320neo-Familie bestellt.

“Als eines der weltweit führenden Flugzeugleasingunternehmen stellt SMBC Aviation Capital mit dieser klugen Investition in die A320neo-Familie seinen finanziellen Scharfsinn unter Beweis. 2018 machte der Direktleasingmarkt über 30 Prozent unserer 800 Auslieferungen weltweit aus – genau so viel wie Europa, Nord- und Südamerika zusammen“, betonte Christian Scherer, Chief Commercial Officer von Airbus.

Die Flugzeuge der A320neo-Familie fliegen mit modernsten Technologien, die den Treibstoffverbrauch bis 2020 um 20 Prozent reduzieren werden. Dazu gehören Triebwerke einer neuen Generation, Sharklets und Neuerungen für mehr Effizienz in der Kabine. Die A321neo-Familie hat seit ihrer Einführung im Jahr 2010 mit über 6.500 Bestellungen von mehr als 100 Kunden einen Marktanteil von rund 60 Prozent erobert.

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