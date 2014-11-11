SMBC Aviation Capital mit Großbestellung bei Boeing

Boeing und SMBC Aviation Capital haben eine Bestellung über achtzig Boeing 737 MAX 8 bekanntgegeben.

Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht der neue Auftrag einem Wert von mehr als 8,5 Milliarden US-Dollar. Dies ist die größte Einzelbestellung für die Boeing 737 MAX von einer Leasinggesellschaft. SMBC Aviation Capital beabsichtigt mit diesen achtzig Boeing 737 MAX ihren Bestand an energieeffizienten Flugzeugen markant auszubauen. Mit dieser Vereinbarung wird SMBC Aviation Capital der fünfzigste Boeing 737 MAX Kunde und erhöht den Auftragsbestand des Programms auf mehr als 2.400 Flugzeuge.

Ausgestattet mit neuen LEAP-1B Triebwerken von CFM International, Advanced Technology Winglets und weiteren Optimierungen, bietet die 737 MAX auf dem Single-Aisle Markt höchste Energieeffizienz, Verlässlichkeit und Passagierkomfort. Die 737 MAX wird zum Zeitpunkt ihrer ersten Inbetriebnahme 14 Prozent treibstoffeffizienter als die heutigen effizientesten 737 Next-Generation sein und 20 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen als die ursprünglichen Next-Generation 737.