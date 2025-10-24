SKY express fliegt neu ab Berlin Brandenburg

Airbus A320neo SKY express (Foto: SKY Express)

SKY express fliegt neu vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER) nach Athen. Seit dem 16. Oktober 2025 geht es viermal pro Woche (montags, donnerstags, freitags und sonntags) in die griechische Hauptstadt.

Die Flugtage sind auf die Bedürfnisse von Urlaubern und Geschäftsreisenden abgestimmt. Geflogen wird mit modernen, neuen Flugzeugen vom Typ Airbus A320neo. Via Athen bietet die Airline das größte Netzwerk innerhalb Griechenlands und zahlreiche Weiterflugmöglichkeiten zu nahezu allen Zielen im Land sowie zu den beliebten griechischen Inseln. Die neue Verbindung ist spannend für Herbst- und Winterurlauber, Kulturinteressierte und alle, die auch in der kalten Jahreszeit Sonne und mediterranes Flair suchen.

„Mit SKY express begrüßen wir eine neue Airline am BER und freuen uns, über ein erweitertes, starkes Angebot nach Athen. Die Verbindung schafft neue Optionen für Geschäfts- wie Urlaubsreisende. Gerade die umfangreichen Weiterflugmöglichkeiten innerhalb Griechenlands bieten ganzjährig attraktive Reisemöglichkeiten“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Gerasimos Skaltsas, Chief Commercial Officer von SKY express, erklärt: „Wir freuen uns sehr, Berlin in unser Streckennetz aufzunehmen. Dies ist ein wichtiger Schritt für das weitere Wachstum von SKY express in Europa. Mit der Einführung unserer Direktverbindung zwischen Berlin und Athen unterstreichen wir unser Engagement, die Anbindung Griechenlands zu stärken und seine Position als führendes Reiseziel für den deutschen Markt auszubauen. Reisende aus Berlin können das ganze Jahr über Flüge mit der jüngsten Flotte Griechenlands nach Athen genießen und unser umfangreiches Inlandsnetz mit 33 griechischen Zielen nutzen. Es ist das größte des Landes und bietet nahtlose Verbindungen zwischen dem Festland und den Inseln.“

Flugplan im Detail

BER – Athen / Abflug BER 14.40 Uhr / Ankunft ATH 18.25 Uhr

Athen – BER / Abflug ATH 11.45 Uhr / Ankunft BER 13.40 Uhr

Die Flugzeit beträgt 2:45 Stunden. Die Zeitverschiebung in Richtung Athen beträgt plus eine Stunde.

Über SKY express

SKY express betreibt das größte Inlandsnetzwerk und fliegt 33 Ziele in ganz Griechenland an. Die internationale Präsenz des Unternehmens wächst stetig und umfasst derzeit 27 europäische Ziele. Durch strategische Interline-Partnerschaften mit großen internationalen Fluggesellschaften bietet die Fluggesellschaft Passagieren weltweit nahtlose Verbindungen von und nach Griechenland über Athen. Mit 29 hochmodernen Flugzeugen betreibt SKY express die jüngste Flotte Griechenlands und ist für ihr Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit bekannt. Zum zweiten Mal in Folge wurde das Unternehmen von der European Regions Airline Association (ERA) mit dem Innovation Airline Award 2024 ausgezeichnet. Damit wird das Engagement für die Einführung modernster Technologien und die Förderung des Fortschritts im Luftfahrtsektor gewürdigt.