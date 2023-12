SITA veröffentlicht Bericht die Zukunft des Reisens

Airbus A320 Eurowings Start am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

SITA, der weltweit führende Spezialist für Kommunikations- und Informationstechnologie im Luftverkehr, hat den "Meet the Megatrends" Bericht veröffentlicht.

In dem Bericht steht eine umfassende Analyse der sich entwickelnden Landschaft in der Reisebranche und der transformativen Auswirkungen neuer Technologien, die die Reisebranche im nächsten Jahrzehnt prägen werden, im Fokus. Dieser Report stützt sich auf Erkenntnisse aus der Arbeit in der gesamten Transportbranche, auf eigene globale Forschungsarbeiten und auf die neuesten innovativen Konzepte des Innovationsteams von SITA Lab.

Einige der Keyerkenntnisse diese Berichts sind:

Im Jahr 2023 rückte die generative KI in den Fokus von Fluggesellschaften und Flughäfen, wobei erstaunliche 97 % der Fluggesellschaften Programme zur Nutzung dieser revolutionären Technologie planen. Die Verschiebung des Schwerpunkts vom Metaverse, einem Trend, der 2022 dominierte, unterstreicht die Dynamik der Branche.

Der SITA-Bericht unterstreicht auch das wachsende Interesse an der urbanen Luftmobilität (Urban Air Mobility, UAM), deren erste Flüge für das Jahr 2024 geplant sind. Die Prognosen deuten auf einen bemerkenswerten Anstieg der Investitionen hin, die von 5 Milliarden Dollar im Jahr 2022 auf beeindruckende 28 Milliarden Dollar im Jahr 2030 ansteigen sollen. Die Aussicht auf elektrische Lufttaxidienste während der Olympischen Spiele 2024 in Paris unterstreicht hierbei die rasante Entwicklung des Sektors.

Digitales Reisen entwickelt sich weiter, wobei digitale Identitäten in den Mittelpunkt rücken. Es wird erwartet, dass 82 % der Fluggesellschaften bis Ende 2026 biometrisch gestützte digitale Identitätstechnologien für das Einsteigen in das Flugzeug nutzen werden.

Link zum SITA Bericht Meet the Megatrends