SITA und IPS bieten intelligente Passagierlösung an

SITA-Studie zu intelligenterem Reisen (Foto: SITA)

SITA, der weltweit führende Anbieter von Technologien für den Luftverkehr, hat die offizielle Integration von Intelligent Passenger Solutions (IPS) in sein SITA-Flughafenportfolio bekanntgegeben.

Damit positioniert SITA sich als Marktführer für Flughafentechnologie und Innovation.

Unter dem neuen Namen „IPS ein SITA-Unternehmen" bietet es ein weiter gestärktes Angebot an intelligenten Passagierlösungen an, z. B.Self-Service-Gepäckabgabe, Kioske, berührungslose Scanner und Drucker sowie zugehörige Technologien. IPS ein SITA-Unternehmen bietet nun gleichermaßen Flughafenbetrieb, Passagierabfertigung und Gepäcksysteme in einem neuen Goldstandard für die Luftfahrttechnologiebranche (ATI) und Passagiere.

SITA hat im Juli die regulatorischen Formalitäten und rechtlichen Verfahren zur Übernahme von IPS abgeschlossen. Zusammen mit IPS unterstützt SITA nun eine beispiellose Beschleunigung der Digitalisierung in der globalen Luftfahrtbranche, durch die Optimierung von Check-in, Gepäckabfertigung, Sicherheit und Abläufen des Flughafenbetriebs. Reisende können mit kürzeren Wartezeiten, reibungsloseren Reisen und einer neuen Ära personalisierter und einfach zu nutzender digitaler Dienste rechnen.

Neben „IPS ein SITA-Unternehmen" ist das SITA Flughafen-Portfolio im Hinblick auf die Unterstützung der Luftfahrtindustrie mit marktführenden Produkten und Dienstleistungen weiterhin an der Spitze. Dazu gehören Technologien wie Biometrie, die bei 85 % der internationalen Fluggäste weltweit angewandt wird. Darüber hinaus ermöglichen CUTE-Kioske (Common Use Terminal Equipment) und CUSS-Kioske (Common Use Self Service) sowie Airport-Management-Systeme (AMS) und Airside Optimizer-Lösungen eine reibungslose, effiziente und nachhaltige Entscheidungsfindung am Flughafen. All diese Lösungen tragen dazu bei, die Terminalkapazitäten in den Flughäfen zu maximieren und branchenführende sichere Lösungen bereitzustellen, die für reibungsloses Reisen sorgen, wobei Biometrie, Gesichtserkennung und Self-Service-Lösungen Flughäfen von einfachen Transitknotenpunkten in digitale, hochpersonalisierte Reiseerlebnisse verwandeln.

Nathalie Altwegg, SVP of Airports bei SITA, dazu: „Flughäfen weltweit müssen Technologien einführen, mit denen unnötige Engpässe wie bei Check-in, Sicherheitskontrolle und Boarding beseitigt werden können. Die Ergänzung durch IPS ein SITA-Unternehmen vereint das Beste unserer marktführenden SITA- und IPS-Produkte und unserer Expertise, um ein nahtloses Reiseerlebnis zu bieten. Dieses konkurrenzlose Goldstandard-Portfolio ermöglicht es unseren Flughafenkunden, die Lösungen anzubieten, die letztendlich sicherstellen, dass Passagiere weltweit ein einfacheres und reibungsloses Reiseerlebnis ohne frustrierende und lange Warteschlangen genießen. Durch die Kombination von CUTE- und CUSS-Kiosken mit biometrischer und Gesichtserkennungstechnologie, und unserem IPS-Portfolio, ist SITA bei Entwicklungen, die letztendlich die Zukunft des Flugreisens verändern werden, ganz vorne mit dabei."

„Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe bei der automatisierten Passagierabfertigung für die Luftfahrtindustrie", ergänzt Dr. Georg Oschmann, CEO von IPS ein SITA-Unternehmen, und fügt hinzu: „Durch die Vereinigung unserer Expertise sind wir in der Lage, Fluggesellschaften und Flughäfen weltweit noch einen größeren Mehrwert zu bieten. Die Integration unseres Unternehmens verbessert unsere Fähigkeit, die Reisen der Passagiere zu optimieren und Innovationen voranzutreiben, die den sich wandelnden Anforderungen der Branche gerecht werden."

Auf über 120 Flughäfen weltweit gibt es bereits 2.300 Kioske zur Self-Service-Gepäckabgabe, über die weltweit täglich etwa 150.000 Gepäckabgaben erfolgen. Damit ist IPS ein SITA-Unternehmen im Bereich von End-to-End-Lösungen auf Flughäfen unumstrittener Marktführer, und weltweit nutzen jährlich über 13 Milliarden Fluggäste dessen Systeme. IPS bietet branchenführende sichere Lösungen für alle gängigen Passagier-Touchpoints, vom Check-in über die Self-Service-Gepäckabgabe, Gepäckabholung und Boarding-Systeme sowie integrierte biometrische Personenerfassung, vollständig Cloud-basiert arbeitende Dienste und intelligente Bezahltechnologie.

Mit einer globalen Präsenz und lokaler Expertise bietet IPS ein SITA-Unternehmen jedem Kunden personalisierte Unterstützung und reagiert schnell und professionell, um dessen Anforderungen gerecht zu werden.

