SITA und AACO setzen gemeinsam auf KI bei Gepäckproblemen

Air Arabia Airbus A321XLR (Foto: Air Arabia)

WorldTracer® Bag Mate unterstützt Passagiere arabischer Fluggesellschaften dabei, verspätetes oder verlorenes Gepäck schneller wiederzufinden.

Die Rückgabe von verspätetem Gepäck an Passagiere wird für arabische Fluggesellschaften bald vereinfacht: SITA, der globale Anbieter von IT- und Kommunikationslösungen in der Luftfahrtbranche, stellt den Mitgliedern der Arab Air Carriers’ Organization (AACO) sein KI-gestütztes Tool WorldTracer® Bag Mate zur Verfügung. Die Lösung bearbeitet routinemäßige Gepäckanfragen automatisiert und leitet komplexere Fälle an menschliche Spezialisten weiter. Ziel ist es, Passagiere schneller über den Verbleib ihres Gepäcks zu informieren und dessen Rückführung zu beschleunigen. Das Memorandum of Understanding (MoU) wurde im Rahmen der 59. Jahreshauptversammlung der AACO unterzeichnet.

Obwohl die Zahl der fehlgeleiteten Gepäckstücke 2025 um 23 Prozent zurückging, verursachten Gepäckprobleme der Branche weiterhin Kosten in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar. Das geht aus dem SITA 2026 Baggage IT Insights Report hervor.

KI-gestützte Automatisierung bei Gepäckproblemen

Mit WorldTracer® Bag Mate können Passagiere Gepäckprobleme – ob verspätetes, beschädigtes oder verlorenes Gepäck – über die Website ihrer Fluggesellschaft oder WhatsApp in eigenen Worten melden. Das KI-gestützte Tool versteht die Anliegen, fragt gezielt nach noch fehlenden Informationen und berücksichtigt dabei die individuellen Vorgaben und Sicherheitsmechanismen der jeweiligen Fluggesellschaft. Anschließend legt Bag Mate einen Fall im globalen Gepäckverfolgungssystem WorldTracer® von SITA an. Passagiere erhalten automatisch Informationen zum Bearbeitungsstand und werden benachrichtigt, sobald ihr Gepäck lokalisiert wurde. Auch Rückfragen zum aktuellen Status beantwortet das System. Fälle, die eine individuelle Einschätzung oder menschliches Urteilsvermögen erfordern, werden an spezialisierte Mitarbeitende weitergeleitet.

Für Fluggesellschaften bedeutet Bag Mate weniger wiederkehrende Routineanfragen und eine Entlastung ihrer Gepäckteams. Mitarbeitende können sich dadurch stärker auf komplexe Fälle konzentrieren, bei denen ihre Unterstützung tatsächlich erforderlich ist. SITA bietet Bag Mate als vollständig verwalteten Service an und ermöglicht Fluggesellschaften, Flughäfen und Bodenabfertigern eine bessere Übersicht über den gesamten Prozess – von der Verlustmeldung bis zur Rückgabe des Gepäcks.

Erste Pilotprojekte zeigen das Potenzial der Lösung, einen erheblichen Anteil der Passagierinteraktionen automatisiert abzuwickeln und so die Zahl der an menschliche Mitarbeitende weitergeleiteten Anfragen zu reduzieren. Weitere Pilotprojekte untersuchen derzeit die Leistungsfähigkeit des Systems bei höheren Passagierzahlen. Weniger Warteschlangen an den Gepäckschaltern können zudem dazu beitragen, die Ankunftsbereiche übersichtlich zu halten und einen reibungslosen Passagierfluss sicherzustellen. Eine transparente Kommunikation über den Verbleib des Gepäcks reduziert gleichzeitig die Unsicherheit der Reisenden und kann Beschwerden verringern sowie die Zufriedenheit mit Fluggesellschaften und Flughäfen verbessern.

Zusammenarbeit für besseres Gepäckmanagement und Passagiererlebnis

"Diese Vereinbarung unterstreicht das gemeinsame Engagement von AACO und SITA, digitale Technologien einzusetzen, um das Passagiererlebnis zu verbessern und die operative Effizienz der Fluggesellschaften zu unterstützen", sagt Abdul Wahab Teffaha, Generalsekretär von AACO. "Gepäckstörungen sind für Passagiere eine stressige Erfahrung und eine komplexe Herausforderung für Fluggesellschaften. Mit unserer Zusammenarbeit bei Bag Mate möchten wir unseren Mitgliedsfluggesellschaften dabei helfen, die Gepäckmeldung und -rückführung zu vereinfachen und den Passagieren klarere Informationen und mehr Sicherheit zu bieten. Wir freuen uns darauf, auf unserer langjährigen Partnerschaft mit SITA aufzubauen, um diese praktischen Vorteile zu bieten."

„Etwa vier von zehn Passagieren im Nahen Osten sind Umsteigepassagiere – mehr als doppelt so viele wie im weltweiten Durchschnitt. Transfers sind die Hauptursache für fehlgeleitetes Gepäck“, so Selim Bouri, Präsident für den Nahen Osten und Afrika bei SITA. „Damit wird die zuverlässige Gepäckrückführung zu einem wichtigen Bestandteil des Leistungsversprechens der großen Drehkreuz-Fluggesellschaften in der Region. Nach einem Jahr, in dem Fluggesellschaften der Region große Widerstandsfähigkeit gezeigt haben, wird auch der Umgang mit Problemen und die Betreuung der Passagiere entscheidend für ihre Wettbewerbsfähigkeit sein. Durch ihr gemeinsames Engagement setzen die AACO-Mitglieder neue Maßstäbe für die gesamte Region. Und das ist erst der Anfang.“

Das MoU markiert ein weiteres Kapitel in der Partnerschaft zwischen AACO und SITA. Diese begann 2023 mit gemeinsamen Pilotprojekten zu digitaler Identität und Nachhaltigkeit und wurde unter anderem durch die SITA Eco Mission sowie Initiativen zur Transparenz von Emissionen fortgesetzt. Der neue Kooperationsrahmen steht den AACO-Mitgliedsfluggesellschaften nun zu bevorzugten Konditionen zur Verfügung. Beide Partner wollen in den kommenden Monaten weitere Airlines für die Initiative gewinnen. Das gemeinsame Ziel: weniger fehlgeleitetes Gepäck, eine schnellere Rückführung und ein besseres Reiseerlebnis für Passagiere in der arabischen Region.

Über AACO

Die 1965 im Rahmen der Arabischen Liga der Staaten gegründete Arabische Fluggesellschaftsorganisation (AACO) ist der regionale Verband der arabischen Fluggesellschaften mit Heimatsitz in den Mitgliedsländern der Arabischen Liga. Er betreut die arabischen Fluggesellschaften und vertritt und verteidigt ihre gemeinsamen Interessen auf regionaler und globaler Ebene, indem er gemeinsame Rahmenbedingungen schafft, die darauf abzielen, den wirtschaftlichen und sicheren Betrieb seiner Mitglieder zu fördern.

Der AACO gehören 38 Mitgliedsfluggesellschaften an: Dazu gehören Afriqiyah Airways, Air Algerie, Air Arabia, Air Cairo, AlMasria Universal Airlines, Badr Airlines, Berniq Airways, EgyptAir, Emirates, Etihad Airways, flyadeal, flydubai, flynas, Global Aviation, Gulf Air, Iraqi Airways, Jordan Aviation, Kuwait Airways, Libyan Airlines, Mauritania Airlines, Middle East Airlines, Nesma Airlines, Nile Air, Nouvelair, Oman Air, Palestinian Airlines, Qatar Airways, Red Sea Airlines, Riyadh Air, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, Saudia, Sudan Airways, Syrian Airlines, Tarco Aviation, Tassili Airlines, Tunisair und Yemen Airways.

Diese betrieben im Jahr 2025 insgesamt rund 4.604 tägliche Flüge und bedienten 502 Flughäfen in 129 Ländern.

Darüber hinaus hat AACO fünf Partnerfluggesellschaften: AJet, Fly Jinnah, IAG International Airlines Group, Pegasus Airlines und Turkish Airlines.

Über SITA

Als technologischer Motor der Luftfahrtindustrie gestaltet SITA das Reisen per Flugzeug sicherer, einfacher und nachhaltiger. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten tätig. Rund 2.500 Kunden setzen an über 1.000 Flughäfen und in rund 19.600 Flugzeugen auf die Technologie von SITA. Das Unternehmen unterstützt über 70 Regierungen dabei, sichere Grenzen und reibungsloses Reisen zu vereinen. SITA verwaltet 45-50 % des branchenweiten Datenaustauschs und sorgt damit für ein hochkomplexes, globales, zuverlässiges Netzwerk.

SITA verändert sich dynamisch: Von fortschrittlichem Self-Service und Betriebssteuerung über Flughafendesign bis hin zu digitalen Grenzen gestaltet das Unternehmen die nächste Reisegeneration – unterstützt durch Akquisitionen wie Materna IPS, ASISTIM und CCM. Darüber hinaus expandiert SITA mit Initiativen wie SmartSea in die Bereiche der Kreuzfahrt, der Bahn und des urbanen Luftverkehrs. Im Rahmen seiner ambitionierten Klimastrategie reduziert SITA jährlich die Emissionen um 4,2 % und strebt bis 2050 eine Netto-Null-Quote an. Die wissenschaftlich basierten Ziele sind vom SBTi validiert. Das Portfolio hilft Kunden zudem, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Weitere Informationen unter: www.sita.aero