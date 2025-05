SITA mit neuer Satelliten-Konnektivität

Stromversorgung bei der Flughafeninfrastruktur (Foto: AviaSpott)

SITA Managed Satellites bietet zuverlässige, sichere Kommunikation in über 130 Ländern und hält Flughäfen auch bei Stromausfällen und Notfällen online.

In einer Branche, in der jede Sekunde Ausfallzeit Passagiere beeinträchtigen und den Betrieb verzögern kann, hilft ein neuer Satellitendienst Flughäfen und Fluggesellschaften, stets verbunden zu bleiben – ganz gleich, was passiert. Mit der Einführung von SITA Managed Satellites können Flughäfen weltweit nun jederzeit eine essentielle Kommunikation aufrechterhalten – selbst bei Stromausfällen, Naturkatastrophen oder an den entlegensten oder infrastrukturschwächsten Standorten.

Der vollständig verwaltete Dienst ist jetzt in über 130 Ländern verfügbar und bietet primäre, sekundäre sowie Notfall-Konnektivitätsoptionen, die speziell auf die Luftverkehrsbranche zugeschnitten sind. Er nutzt Satelliten im niedrigen Erdorbit (LEO), um sichere, leistungsstarke und latenzarme Kommunikation bereitzustellen, die den Flughafenbetrieb kontinuierlich am Laufen hält – selbst dann, wenn es mit anderen Netzwerke Probleme gibt oder diese vollständig ausgefallen sind.

SITA Managed Satellites unterstützt nicht nur reguläre Netzwerke, die stark beansprucht werden. Jüngste globale Ereignisse haben gezeigt, wie anfällig traditionelle Glasfaser- und terrestrische Netzwerke sein können. Von Erdbeben über extreme Wetterlagen bis hin zu unterbrochenen Glasfaserkabeln – zahlreiche Flughäfen, ob groß oder klein, waren bereits von teilweisen oder vollständigen Ausfällen betroffen. Selbst an großen Drehkreuzen kann eine Netzüberlastung zu Spitzenzeiten die Bandbreite einschränken und zentrale Dienste stören. Die neue Satellitenlösung von SITA begegnet diesen Risiken direkt und ermöglicht es Flughafen- und Airline-Teams, den Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn es am wichtigsten ist.

SITA Managed Satellites bietet eine schnelle und kosteneffiziente Möglichkeit, Konnektivität überall dort bereitzustellen, wo sie benötigt wird – einschließlich Standorten außerhalb des Flughafengeländes, Wartungshangars, Frachtzentren und sogar abgelegenen Orten ohne bestehende digitale Infrastruktur. Zudem ermöglicht der Dienst temporäre Verbindungen für neue Strecken, saisonale Einsätze oder schnelle Notfallmaßnahmen. So ist sichergestellt, dass Bodenpersonal und Systeme nie den Kontakt verlieren.

„Die Qualität und Verfügbarkeit der neuesten Satellitentechnologie macht sie zunehmend zu einem entscheidenden Bestandteil hochverfügbarer Netzwerke. Insbesondere Flughäfen benötigen neue Wege, um kritische Abläufe unter allen Umständen sicherzustellen – selbst bei widrigsten Vorfällen“, sagte Martin Smillie, Senior Vice President, Communications and Data Exchange bei SITA. „Durch die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsinternet über etablierte Satellitenanbieter ermöglicht SITA Managed Satellites unseren Kunden, ihre betriebliche Leistung zu optimieren. SITA Managed Satellites ist eine innovative Lösung, um alle Teile der Luftfahrtbranche mit wichtigen Plattformen verbunden zu halten – selbst in den herausforderndsten Momenten – und lässt sich auch für andere Verkehrssektoren und Märkte anpassen. Der Dienst bietet eine Kombination aus Verfügbarkeit und Kosteneffizienz, um Investitionen in jeder Cloud-, On-Premises- oder Hybrid-Computing-Umgebung zu optimieren.“

SITAs globales Team bietet rund um die Uhr Monitoring, Installation, Wartung und Support. Die Lösung lässt sich zudem mit anderen SITA-Konnektivitätsdiensten integrieren und ermöglicht so einen flexiblen, gebündelten Ansatz für die Netzresilienz.

Zu den Hauptmerkmalen gehören

Ein sicherer, luftfahrtspezifischer Satellitendienst, der den Branchenvorgaben entspricht

Vollständiges Lifecycle-Management und Support in über 130 Ländern

Proaktive Infrastrukturüberwachung zur Problemlösung, bevor der Betrieb beeinträchtigt wird

Optionale Bündelung mit weiteren SITA-Konnektivitätslösungen für Flughäfen

Expertenunterstützung vor Ort für Standortanalysen, Einrichtung, laufende Wartung und Hardwareaustausch

Da der Luftverkehr mehr denn je auf unterbrechungsfreie digitale Abläufe angewiesen ist, bietet SITA Managed Satellites Kunden das Vertrauen und die Werkzeuge, um kritische Systeme auch unter den unvorhersehbarsten Bedingungen am Laufen zu halten.

Über SITA

SITA ist der IT-Anbieter der Luftverkehrsbranche, der Lösungen für Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugzeuge und Regierungen liefert. Unsere Technologie ermöglicht reibungslosere, sicherere und nachhaltigere Flugreisen.

Mit rund 2.500 Kunden treiben die Lösungen von SITA die betriebliche Effizienz an mehr als 1.000 Flughäfen voran und erfüllen gleichzeitig das Versprechen des vernetzten Flugzeugs für Kunden von über 18.000 Flugzeugen weltweit. SITA bietet auch Technologielösungen an, die mehr als 70 Regierungen dabei helfen, ein Gleichgewicht zwischen sicheren Grenzen und reibungslosem Reisen zu finden. Das Kommunikationsnetzwerk von SITA verbindet jeden Winkel der Erde, und SITA leistet 45 Prozent des Datenaustauschs der Luftverkehrsgemeinschaft.

Im Jahr 2023 genehmigte die Science Based Targets Initiative (SBTi) die kurz- und langfristigen Emissionsreduktionsziele von SITA. Diese wissenschaftlich fundierten Ziele sind entscheidend für die Ausrichtung der Klimaschutzmaßnahmen des Unternehmens, um

Treibhausgasemissionen wirksam zu reduzieren. SITA entwickelt auch Lösungen, um die Luftfahrtindustrie bei der Erreichung ihrer CO2-Reduktionsziele zu unterstützen, einschließlich reduziertem Treibstoffverbrauch und höherer betrieblicher Effizienz.

Im Jahr 2024 übernahm SITA Materna IPS, einen führenden Anbieter von Passenger Handling Lösungen, um das weltweit leistungsstärkste Passagierportfolio für Flughäfen und digitale Reisen zu schaffen. Anschließend übernahm SITA ASISTIM, um einen umfassenden, verwalteten Service für Flugbetriebszentralen von Fluggesellschaften anzubieten. Das Unternehmen brachte auch SmartSea auf den Markt, um der Schifffahrtsindustrie Zugang zu derselben fortschrittlichen Technologie zu ermöglichen, die den Flugverkehr verändert. Die Einführung erfolgt im Rahmen der Expansion von SITA in die Bereiche Kreuzfahrt und Bahn sowie in die urbane Luftmobilität, wie z.B. Vertiports.

SITA befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Branche und wird von ihren Bedürfnissen angetrieben. Es ist eines der international vielfältigsten Unternehmen, das Dienstleistungen in über 200 Ländern und Gebieten anbietet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sita.aero.