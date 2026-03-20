SITA mit neuer Analyse zur Erkennung von Gepäckstörungen

Flughafen Frankfurt Abflughalle (Foto: SITA)

SITA, der globale Spezialist für IT- und Kommunikationslösungen in der Luftfahrtbranche, hat eine cloudbasierte Lösung zur Analyse von Gepäckprozessen entwickelt.

„Bag Radar“ wertet operative Gepäckdaten entlang der gesamten Reise aus und liefert daraus konkrete Prognosen für den laufenden Betrieb. Fluggesellschaften, Flughäfen und Bodenabfertiger können damit potenzielle Störungen wie verpasste Umstiege, fehlgeleitetes Gepäck oder Engpässe deutlich früher erkennen. Die Anwendung lässt sich in bestehende Gepäckinfrastrukturen integrieren und greift auf vorhandene Datenquellen zu, ohne dass umfangreiche Infrastrukturinvestitionen oder komplexe Systemintegrationen nötig sind.

Fehlgeleitetes Gepäck zählt zu den kostenintensivsten und zugleich sichtbarsten Herausforderungen im Luftverkehr. Die hierfür relevanten Daten sind in bestehenden Gepäcksystemen von Fluggesellschaften und Flughäfen bereits vorhanden. SITA Bag Radar führt diese Daten zusammen und nutzt sie für historische Analysen, Echtzeitauswertungen sowie KI-gestützte Prognosen. Ziel ist es, Risiken frühzeitig sichtbar zu machen, bevor sich Störungen im laufenden Betrieb ausweiten.

Die Plattform verbindet sich mit bestehenden Gepäckdatenquellen, darunter Gepäckinformationsnachrichten (BIMs) von SITA Baggage Messaging, WorldTracer®, Gepäckabstimmungssysteme (BRS) sowie Abflugkontrollsysteme (DCS), und gewährleistet gleichzeitig die Interoperabilität mit ausgewählten Drittanbietersystemen. Sämtliche Daten werden in einer zentralen, cloudbasierten Analyseumgebung gebündelt, die Transparenz über den gesamten Prozess schafft.

Für operative Teams bedeutet dies mehr Übersicht in kritischen Situationen: Fehlgeleitetes Gepäck, knappe Umsteigezeiten oder sich abzeichnende Engpässe lassen sich frühzeitig identifizieren und gezielt bearbeiten. Die Informationen werden über browserbasierte Dashboards bereitgestellt, die Leistungskennzahlen und potenzielle Problemfelder übersichtlich darstellen. Frühzeitige Eingriffe tragen dazu bei, Fehlleitungen zu reduzieren, die operative Effizienz zu steigern und Kosten für Gepäckabfertigung sowie Entschädigungen zu senken – während Passagiere von weniger Verspätungen und verlorenem Gepäck profitieren.

„Fluggesellschaften und Flughäfen generieren täglich enorme Mengen an Gepäckdaten, doch wurden diese Informationen bislang überwiegend zur Analyse bereits eingetretener Störungen genutzt“, sagt Nicole Hogg, Gepäckdirektorin bei SITA. „Angesichts der steigenden Nachfrage nach Flugreisen benötigen Betriebsteams frühzeitig Einblicke in potenzielle Risiken, um proaktiv handeln zu können, bevor verpasste Verbindungen oder Engpässe zu fehlgeleitetem Gepäck führen. Durch die Kombination globaler Gepäckdaten mit Analysen und KI-gestützten Prognosen ermöglicht SITA Bag Radar den Teams, Störungen vorherzusehen und frühzeitig entlang der Gepäckreise einzugreifen.“

Über SITA

Als technologischer Motor der Luftfahrtindustrie gestaltet SITA das Reisen per Flugzeug sicherer, einfacher und nachhaltiger. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten tätig. Rund 2.500 Kunden setzen an über 1.000 Flughäfen und in rund 19.600 Flugzeugen auf die Technologie von SITA. Das Unternehmen unterstützt über 70 Regierungen dabei, sichere Grenzen und reibungsloses Reisen zu vereinen. SITA verwaltet 45-50 % des branchenweiten Datenaustausches und sorgt so für ein hochkomplexes globales, zuverlässiges Netzwerk.

SITA verändert sich dynamisch: Von fortschrittlichem Self-Service und Betriebssteuerung über Flughafendesign bis hin zu digitalen Grenzen gestaltet das Unternehmen die nächste Reisegeneration – unterstützt durch Akquisitionen wie Materna IPS, ASISTIM und CCM. Darüber hinaus expandiert SITA mit Initiativen wie SmartSea in die Bereiche der Kreuzfahrt, der Bahn und in den urbanen Luftverkehr. Im Rahmen seiner ambitionierten Klimastrategie reduziert SITA jährlich die Emissionen um 4,2 % und strebt bis 2050 eine Netto-Null-Quote an. Die wissenschaftlich basierten Ziele sind vom SBTi validiert. Das Portfolio hilft Kunden zudem, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

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