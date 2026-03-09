SITA integriert Googles „Find Hub" in WorldTracer®

Flughafen Frankfurt Abflughalle (Foto: SITA)

SITA hat Googles Funktion "Find Hub" zum Teilen von Objektstandorten in WorldTracer® integriert.

Fluggesellschaften können damit von Passagieren freigegebene Standortdaten direkt in ihrem zentralen System für verspätetes oder fehlgeleitetes Gepäck nutzen. WorldTracer® ist eine IT-Lösung von SITA und wird von mehr als 500 Fluggesellschaften sowie Bodenabwicklern an rund 2.800 Flughäfen weltweit eingesetzt.

Die Standortfreigabe durch Passagiere über mobile Geräte entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Instrument bei der Gepäckermittlung. Da immer mehr Reisende den Standort ihres Gepäcks teilen können, erhalten Airlines zusätzliche Informationen, um Suchprozesse zu beschleunigen und dauerhafte Gepäckverluste weiter zu reduzieren. Um diese Entwicklung zu unterstützen, hat SITA die Google-Funktion „Find Hub“ in WorldTracer® integriert. Dadurch können von Fluggästen autorisierte Standortdaten aus den weltweit verbreiteten mobilen Plattformen direkt genutzt werden. Der Schritt spiegelt den Wandel der Branche hin zu einem offeneren und zugleich sicheren Datenaustausch im gesamten Reiseökosystem wider. Mit der engeren Zusammenarbeit von Flughäfen, Fluggesellschaften und Technologieanbietern gewinnt vertrauenswürdiger Datenaustausch zunehmend an Bedeutung für operative Effizienz und ein verbessertes Passagiererlebnis.

Teilt ein Passagier den Standort seines Gepäcks, können Airline-Teams diese Informationen direkt in WorldTracer® einsehen und für die Suche nutzen. Dadurch entsteht eine zusätzliche Datenquelle zur Lokalisierung verspäteter Gepäckstücke. Bisher basierte die Wiederbeschaffung hauptsächlich auf Gepäckscans an Flughäfen und dem Datenaustausch zwischen Fluggesellschaften. Die von Passagieren autorisierte Standortfreigabe ergänzt diese Prozesse um eine weitere Ebene der Transparenz und hilft Teams, Suchgebiete einzugrenzen und Fälle gezielter zu priorisieren.

Der gesamte Prozess bleibt vollständig vom Passagier kontrolliert. Ist ein Gepäckstück verspätet, kann der Reisende über Find Hub einen sicheren Link erstellen und mit der Fluggesellschaft teilen. Die Freigabe lässt sich jederzeit beenden; die Links laufen automatisch ab. Standortdaten werden verschlüsselt übertragen, und ausschließlich der Passagier entscheidet, wer Zugriff erhält und wie lange.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind die Fehlhandlingsraten laut dem SITA Baggage IT Insights Report 2025 um 67 Prozent gesunken – trotz einer mehr als verdoppelten Passagierzahl. Dies unterstreicht die Fortschritte der Branche durch intelligentere Systeme und eine effektivere Nutzung von Daten. Da das Reisevolumen weiter steigt, stellt die Integration von passagierautorisierten Standortdaten in die Airline-Systeme einen weiteren Schritt hin zu transparenteren und effizienteren Gepäckprozessen dar, die sowohl Fluggesellschaften als auch Passagieren zugutekommen.

"Fluggesellschaften operieren heute in einem Umfeld, in dem Passagiere jederzeit Transparenz über den Status ihres Gepäcks erwarten", sagte Nicole Hogg, Portfolio Director Baggage bei SITA. "Wenn ein Koffer verspätet ist, führen Unsicherheit und Informationslücken schnell zu höheren Kosten, zusätzlichem Serviceaufwand und Reputationsrisiken. Wir beobachten derzeit einen Wandel von manueller Nachverfolgung hin zu präziser, datengestützter Ortung. Wenn Passagiere den Standort ihres Gepäcks teilen, erhalten Fluggesellschaften genau im entscheidenden Moment Zusatzinformationen. Das spiegelt wider, wie die Rückführung ihres Gepäcks immer transparenter, kollaborativer und präziser wird."

Über SITA

Als technologischer Motor der Luftfahrtindustrie gestaltet SITA das Reisen per Flugzeug sicherer, einfacher und nachhaltiger. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten tätig. Rund 2.500 Kunden setzen an über 1.000 Flughäfen und in rund 19.600 Flugzeugen auf die Technologie von SITA. Das Unternehmen unterstützt über 70 Regierungen dabei, sichere Grenzen und reibungsloses Reisen zu vereinen. SITA verwaltet 45-50 % des branchenweiten Datenaustausches und sorgt so für ein hochkomplexes globales, zuverlässiges Netzwerk.

SITA verändert sich dynamisch: Von fortschrittlichem Self-Service und Betriebssteuerung über Flughafendesign bis hin zu digitalen Grenzen gestaltet das Unternehmen die nächste Reisegeneration – unterstützt durch Akquisitionen wie Materna IPS, ASISTIM und CCM. Darüber hinaus expandiert SITA mit Initiativen wie SmartSea in die Bereiche der Kreuzfahrt, der Bahn und in den urbanen Luftverkehr. Im Rahmen seiner ambitionierten Klimastrategie reduziert SITA jährlich die Emissionen um 4,2 % und strebt bis 2050 eine Netto-Null-Quote an. Die wissenschaftlich basierten Ziele sind vom SBTi validiert. Das Portfolio hilft Kunden zudem, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Weitere Informationen unter: www.sita.aero