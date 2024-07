SITA erzielt Rekordergebnis

TS6-Kioske von SITA (Foto: SITA)

SITA, der weltweit führende Anbieter von Technologielösungen für die Luftfahrtbranche, hat Rekordergebnisse für das Jahr 2023 bekanntgegeben.

Mit einem Umsatz von fast 1,5 Milliarden US-Dollar erzielte SITA eine Steigerung von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Alle bisherigen Anzeichen deuten dabei auf ähnlich positive Ergebnisse für das Jahr 2024 hin. David Lavorel, CEO von SITA, gab die Ergebnisse auf der jährlichen Generalversammlung von SITA im Juni bekannt und verwies zudem auf ein Wachstum bei Marge und EBITDA, welche 4 Prozent über Plan lagen.

„Jeder unserer Kunden und Mitglieder profitiert von unseren starken Ergebnissen und unserem Wachstum“, so Lavorel. „So können wir die Entwicklung unseres Portfolios selbst finanzieren und weitere Innovationsmöglichkeiten erforschen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir den großen aktuellen Trends in der Reisebranche begegnen und neue Technologien nutzen wollen, um die Zukunft unserer Branche zu gestalten. Unsere Portfolioentwicklungen und Innovationen bereiten die Branche auf die kommenden Jahre vor und bieten problemloses und berührungsloses Reisen, betriebliche Effizienz, Ausfallsicherheit und Agilität, Nachhaltigkeit und vieles mehr.“

SITA verzeichnete auch Rekordzahlen bei Verträgen und Partnerschaften, die das Reisen an Flughäfen und Grenzen durch digitales Identitätsmanagement, biometrische und mobile Self-Service-Optionen sowie digitale Grenzkontrollen transformieren. Beispiele hierfür sind biometrische Touchpoints für Fluggäste am Flughafen Frankfurt, eine Zusammenarbeit mit der Arab Air Carriers Organization im Bereich digitales Reisen und Nachhaltigkeit sowie die fortlaufende Erprobung von digitalen Reisedokumenten (Digital Travel Credential, DTC) nach ICAO-Standards auf Aruba.

Die Vereinbarung von SITA mit der Airports Authority of India (AAI) umfasst zudem die neuesten Lösungen für Passagierabwicklung und Cloud-Enablement für 44 Flughäfen in Indien, um das Land auf eine Zukunft mit steigendem Passagieraufkommen vorzubereiten.

Angesichts der Erholung der Reisebranche kommt es darauf an, die Betriebsabläufe effizient zu gestalten. Die Einführung neuer Dienstleistungen für die SD-WAN-Lösung SITA Connect Go bietet der Branche im Laufe des Jahres die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, und liefert die Voraussetzungen für eine umfassende Digitalisierung der Branche. Qatar Airways und Biman Bangladesh Airlines sind frühzeitig auf die Lösung umgestiegen und nutzen sie bereits, um Wachstum zu generieren.

Ein weiterer wichtiger Trend ist kollaborative IT für Flugzeuge, die mithilfe von KI und datengesteuerten Betriebstools dazu beiträgt, Flüge effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Im Jahr 2023 führten mehrere Fluggesellschaften SITA OptiFlight® ein, um durch eine bessere Planung der Flugrouten den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Dazu zählten unter anderem Azul, Singapore Airlines, AIX Connect und Vistara. KI und Flugoptimierungsdienste sind entscheidend, um den Luftverkehr auf dem Weg in eine kohlenstoffneutrale Zukunft zu unterstützen.

„Wir haben die Ziele unseres Geschäftsplans zum Wachstum von SITA im ersten Jahr deutlich übertroffen. Demzufolge haben wir das Jahr 2024 mit starkem Rückenwind begonnen“, sagte Lavorel. „Wir blicken auf 75 erfolgreiche Jahre zurück und wenden uns nun der Zukunft des Reisens zu. Unsere Mission besteht darin, unsere Kunden darauf vorzubereiten, mit den modernsten, effizientesten und nachhaltigsten Technologien ein ultimatives Reise- und Transporterlebnis zu bieten.“

Im Jahr 2024 wurde der Total Airport Optimizer von SITA eingeführt – eine Lösung, die ebenfalls auf betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit in der Reisebranche abzielt. Mithilfe einer KI-gestützten Plattform können Flughäfen jeden Aspekt ihres Betriebs verwalten. Durch eine Partnerschaft mit Univers stellt die Lösung zudem Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der operativen Entscheidungsfindung. So können Flughäfen den Energieverbrauch, die Emissionen von Flugzeugen und anderen Fahrzeugen sowie ihren CO2-Fußabdruck überwachen und erfassen.

Und die Dynamik des Jahres 2024 setzt sich fort: SITA gab die Übernahme von Materna IPS bekannt, dem Marktführer im Bereich Passagierabfertigung für Flughäfen und Fluggesellschaften sowie führenden Anbieter von Self-Service-Lösungen für die Gepäckaufgabe. Dieser Schritt wird die Luftfahrt nachhaltig verändern und das weltweit leistungsfähigste Passagierportfolio für Flughäfen und den Bereich digitales Reisen schaffen.

Im Rahmen einer Vereinbarung mit Columbia Shipmanagement, einem weltweit führenden Unternehmen im technischen Schiffsmanagement, hat SITA zudem seine SmartSea-Lösungen eingeführt. Durch den Zugang zur gleichen fortschrittlichen Technologie, die bereits die Luftfahrtbranche transformiert, soll SmartSea die Schifffahrtsbranche neu gestalten. Die Einführung erfolgt im Rahmen der Expansion von SITA in den Bereich Kreuzfahrt und Bahn sowie städtische Luftmobilität wie Vertiports.

Kurz darauf erwarb SITA ASISTIM, ein Unternehmen, das für seine Dienstleistungen im operativen Bereich von Fluggesellschaften bekannt ist. Die Übernahme ebnet den Weg für Fluggesellschaften aller Größen, einen Teil ihres Flugbetriebs über einen umfassenden Managed Service für Flugbetriebskontrollzentren (OCC) auszulagern.

„Dies ist eine aufregende Zeit für die Reisebranche“, so David Lavorel von SITA weiter. „Wichtige Trends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden unsere Arbeitsweise für immer verändern. Seit 75 Jahren unterstützen wir die Luftverkehrsbranche bei ihren nächsten Schritten in die Zukunft. Jetzt sind wir in der Lage, der breiteren Reise- und Transportbranche dabei zu helfen, immer reibungslosere Reiserlebnisse zu schaffen, betriebliche Effizienz und Ausfallsicherheit zu erreichen sowie Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen.“