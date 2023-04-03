SITA automatisiert Gepäcknachsendung

Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Lufthansa)

SITA und Lufthansa gehen gemeinsam neue Wege, um durch die Automatisierung der Gepäcknachsendung die Kosten durch fehlgeleitetes Gepäck zu senken.

Die Fähigkeit, dem Problem des Personalmangels und der Fehlleitung von Gepäck zu begegnen, ist nach der Pandemie enorm wichtig. In der Luftfahrt gingen während COVID rund 2,3 Mio. Arbeitsplätze verloren, und die Branche verzeichnete 2022 Kosten in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar durch fehlgeleitetes Gepäck – darunter über 4 fehlgeleitete Millionen Gepäckstücke bei Anschlussflügen.

SITAs WorldTracer Auto Reflight leitet Gepäckstücke digital ohne menschliches Zutun um, verringert zugleich Kosten und Unannehmlichkeiten und unterstützt die Bemühungen der Branche um Nachhaltigkeit und Netto-Freiheit von CO2-Emissionen. Da der erfolgreiche Transport des Gepäcks ein zentraler Punkt beim Fluggasterlebnis ist, ist es wichtig, effizient zu reagieren und bei Problemen dafür zu sorgen, dass die Fluggäste informiert werden und die Dinge unter Kontrolle bleiben. SITAs automatisierte Nachsendelösung informiert die Fluggäste proaktiv bei der Ankunft über Gepäckverzögerungen, erhebt die Anlieferdaten und erspart dem Fluggast den Gang zur Gepäckhalle.

Die Lösung empfiehlt automatisch geeignete Streckenführungen für Eilgepäck (nicht zusammen mit einem Fluggast beförderte Gepäckstücke). Sie nutzt zur Umleitung des Gepäckstücks das Original-Gepäcketikett und informiert das Abfertigungssystem über die neue Gepäckführung. Dies spart Zeit und verringert den Papierverbrauch, da keine zusätzlichen Etiketten mehr ausgestellt werden müssen. Nach Schätzung von SITA könnte die Branche durch umfassende Automatisierung des Nachsendebetriebs für Gepäck jedes Jahr durch fehlgeleitetes Gepäck bedingte Kosten in Höhe von 30 Millionen Dollar sparen.

Hierzu Viktoria Rudo, Senior Manager, Lufthansa Group: „Bei der Lufthansa suchen wir immer nach Möglichkeiten, die Abläufe im Gepäckmanagement zu optimieren und das Reiseerlebnis der Fluggäste zu verbessern. In der Automatisierung der bisher überwiegend manuell ablaufenden Nachsendeprozesse sehen wir großes Potenzial. Wir haben uns daher entschlossen, gemeinsam mit SITA die Möglichkeiten zur Digitalisierung des Verfahrens zu erkunden.“

„Gestützt auf erste Ergebnisse unserer Machbarkeitsstudie glauben wir, dass wir bis zu 70 % des fehlgeleiteten Gepäcks der Lufthansa am Flughafen München automatisch umleiten können. Für unser globales Netzwerk erwarten wir insgesamt aktuellere Informationen und weitere Verbesserungen bei der

Abfertigung von fehlgeleitetem Gepäck für die Lufthansa. Und wir sehen viel Potenzial für andere AirlineKunden von SITA durch Digitalisierung eines bisher komplett manuellen Prozesses.“

Nach einer Reihe früherer Entwicklungen gemeinsam mit der Lufthansa (darunter WorldTracer Desktop und WorldTracer Passenger Self Services) stellt die automatisierte Gepäcknachsendelösung von SITA nun

ein gemeinsames Innovationsprojekt zur weitergehenden Automatisierung und Optimierung der Gepäckabfertigung der Lufthansa dar.

Sergio Colella, SITA President for Europe: „SITAs automatisierte Lösung zur Nachsendung von Gepäck basiert auf früheren gemeinsamen Innovationen mit der Lufthansa und erfüllt angesichts eines wieder stärkeren Fluggastaufkommens ein wichtiges Bedürfnis der Branche im Bereich des Gepäckmanagements. Unser Ziel ist, dafür zu sorgen, dass ein fehlgeleitetes Gepäckstück so schnell und einfach wie möglich wieder mit seinem Besitzer ausgehändigt wird.“

SITA