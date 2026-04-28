SITA Campus Network sorgt für reibungslose Abläufe an Flughäfen

Flughäfen und Airlines profitieren von nahtloser Vernetzung ohne eigenen Netzwerkbetrieb dank SITA Campus Network von HPE Aruba Networking.

Für Flughäfen und Airlines ist die Verwaltung von Netzwerken über mehrere Standorte, Geräte und Anbieter hinweg komplex und kostspielig. Fragmentierte Infrastrukturen führen häufig zu Leistungseinbußen und erhöhen die Anfälligkeit für Störungen. SITA, globaler Spezialist für IT- und Kommunikationslösungen in der Luftfahrt, stellt mit dem SITA Campus Network eine neue, vollständig verwaltete Netzwerklösung vor. Betrieben von HPE Aruba Networking, adressiert sie die steigenden Anforderungen komplexer Flughafen- und Verkehrsumgebungen und reduziert gleichzeitig die Kosten und den Aufwand für den Betrieb eigener Netzwerke.

Leistungsstarke Technologie für anspruchsvolle Umgebungen

Durch die Reduzierung des Bedarfs an teurer Hardware und die Vereinfachung des Betriebs senkt die Lösung sowohl die Anfangsinvestition als auch die laufenden Kosten. Das flexible Pay-as-you-go-Modell ermöglicht es Kunden, die Nutzung je nach Nachfrage zu skalieren oder zu verkleinern, und mit einer schnellen Bereitstellung an verschiedenen Standorten. Der Service wird weltweit verwaltet, ist in mehr als 145 Ländern verfügbar und bietet rund um die Uhr operativen Support.

Basierend auf Technologie von HPE, einem Anbieter von Unternehmensnetzwerklösungen für groß angelegte kabelgebundene und WLAN-Netzwerke, kombiniert die Lösung robuste Konnektivität mit zentraler, cloudbasierter Verwaltung und sorgt für eine konsistente und zuverlässige Leistung auf Flughafengeländen und anderen großen Verkehrsknotenpunkten.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz verbessert die Transparenz im Netzwerkbetrieb, erkennt Probleme frühzeitig und automatisiert Fehlerbehebungen. Dies trägt dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren und den Betrieb aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig ermöglicht eine zentrale Steuerung die Überwachung und Verwaltung von Infrastruktur und Geräten – sowohl vor Ort als auch standortübergreifend.

Globale End-to-End-Vernetzung

Die Lösung ist für hochkomplexe Umgebungen wie Terminals, Hangars und Flugbetriebszentren konzipiert und unterstützt große Mengen an Nutzern und Geräten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen - selbst während der Spitzenlast.

Durch die Integration dieser Technologie in den verwalteten Service von SITA erhalten Kunden ein zentral betriebenes Netzwerk von SITA, während die Flexibilität, verschiedene Technologien und Anbieter zu nutzen, bewahrt bleibt. Dadurch wird der Bedarf an Vor-Ort-Support, Ersatzausrüstung und regelmäßigen Schulungen reduziert und IT-Teams können sich auf höherwertige Aktivitäten konzentrieren. Wo nötig, lässt sich das Campus-Netzwerk problemlos mit den globalen Weitverkehrsnetzwerkdiensten von SITA verbinden. Diese Langstreckenverbindung, die mehr als 600 Flughäfen weltweit verbindet, bietet den Kunden eine komplette, durchgängige Lösung vom lokalen Standort bis hin zur weiteren Welt.

"Die Integration vielfältiger Systeme und Geräte in Flughafenumgebungen wird immer komplexer, da der Betrieb immer vernetzter wird", sagt Martin Smillie, Senior Vice President für Kommunikation und Datenaustausch bei SITA. "Gleichzeitig steigen die Erwartungen an Leistung, Resilienz und Sicherheit weiter. Mit dem SITA Campus Network, das von Aruba betrieben wird, übernehmen wir diese Komplexität. Wir liefern ein Netzwerk, das aufgebaut, betrieben und kontinuierlich optimiert ist, damit unsere Kunden sich darauf konzentrieren können, den Betrieb am Laufen zu halten und gleichzeitig die Kontrolle über zunehmend anspruchsvolle Umgebungen zu behalten."

"Flughäfen und Fluggesellschaften müssen Tausende von Mitarbeitern, Passagieren und missionskritischen Systemen an Terminals, Gates und Luftfahrtbereichen unterstützen – und jedes Netzwerkproblem zeigt sich sofort als Verzögerungen und Frustration", sagt Sujai Hajela, Executive Vice President und General Manager, Enterprise Campus and Branch, HPE. "Das SITA Campus Network, betrieben von HPE Aruba Network, basiert auf unserer sicheren, KI-nativen Technologie, um ein selbstständiges Netzwerk bereitzustellen, das Probleme in Echtzeit erkennt und behebt, oft bevor es jemand bemerkt, sodass der Betrieb in Bewegung und die Passagiere verbunden bleiben."

Über SITA

Als technologischer Motor der Luftfahrtindustrie gestaltet SITA das Reisen per Flugzeug sicherer, einfacher und nachhaltiger. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten tätig. Rund 2.500 Kunden setzen an über 1.000 Flughäfen und in rund 19.600 Flugzeugen auf die Technologie von SITA. Das Unternehmen unterstützt über 70 Regierungen dabei, sichere Grenzen und reibungsloses Reisen zu vereinen. SITA verwaltet 45-50 % des branchenweiten Datenaustausches und sorgt so für ein hochkomplexes globales, zuverlässiges Netzwerk.

SITA verändert sich dynamisch: Von fortschrittlichem Self-Service und Betriebssteuerung über Flughafendesign bis hin zu digitalen Grenzen gestaltet das Unternehmen die nächste Reisegeneration – unterstützt durch Akquisitionen wie Materna IPS, ASISTIM und CCM. Darüber hinaus expandiert SITA mit Initiativen wie SmartSea in die Bereiche der Kreuzfahrt, der Bahn und in den urbanen Luftverkehr. Im Rahmen seiner ambitionierten Klimastrategie reduziert SITA jährlich die Emissionen um 4,2 % und strebt bis 2050 eine Netto-Null-Quote an. Die wissenschaftlich basierten Ziele sind vom SBTi validiert. Das Portfolio hilft Kunden zudem, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

Weitere Informationen unter: www.sita.aero