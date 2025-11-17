SITA Amadeus und AACO kooperieren

AACO, SITA und Amadeus sind zusammengekommen, um zu erforschen, wie Daten und Technologie mehr Genauigkeit und Transparenz für die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Luftfahrt bringen können.

SITA und Amadeus haben unter der Schirmherrschaft der AACO eine Zusammenarbeit begonnen, um flugspezifische Berechnungen von Treibhausgasemissionen (THG) zu erforschen und dadurch Fluggesellschaften und Passagieren durch größere Transparenz und Messbarkeit nachhaltigere Entscheidungen zu ermöglichen.

Die Initiative ist ein konkreter Schritt, um Fluggesellschaften und Passagieren fundierte Entscheidungen auf Grundlage der Umweltwirkung von Flugreisen zu ermöglichen und das Vertrauen zu stärken, das für wirksamen Klimaschutz nötig ist.

Im Bewusstsein der Bedeutung der Herausforderung arbeiten zwei der führenden Technologieanbieter der Luftfahrtbranche zusammen. Die Kooperation verbindet SITA Eco Mission, das auf tatsächliche Flugzeugleistungs- und Betriebsdaten zurückgreift, um präzise Emissions- und Kraftstoffverbrauchsberechnungen zu liefern, mit der Amadeus Travel Impact Suite, die CO₂-Berechnungen aus mehreren anerkannten Quellen und Standards aggregiert. Gemeinsam liefern sie dem Ökosystem detaillierte Emissionsinformationen, damit Reisende bessere Entscheidungen treffen können. Ihr gemeinsames Ziel ist es, zu demonstrieren, wie genaue Daten nachhaltiges Reisen und Klimaschutzmaßnahmen, wie das Ausgleichen von CO₂-Emissionen, unterstützen können.

„Wir sind stolz, dass Amadeus und SITA gemeinsam Lösungen entwickeln, die der Luftfahrtindustrie und ihren Kunden helfen, Betriebskosten zu optimieren und dabei Passagiere über präzise, datenbasierte Transparenz aktiv in das Thema Nachhaltigkeit einbinden", sagte Abdul Wahab Teffaha, Generalsekretär der AACO. „Als zwei der vertrauenswürdigsten Partner der Branche werden Amadeus und SITA fortschrittlichste Lösungen liefern – ihre Zusammenarbeit spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit und der Stärkung der Bindung zwischen Fluggesellschaften und ihren Kunden."

„Diese Partnerschaft spiegelt den Geist der Zusammenarbeit wider, den unsere Branche braucht", sagte Yann Cabaret, CEO, SITA for Aircraft. „Vertrauen zwischen Passagieren und Fluggesellschaften beginnt mit Transparenz. Indem wir die Reisetechnologie-Lösungen von Amadeus mit unseren Betriebsdaten kombinieren, erforschen wir, wie verifizierte Informationen Fluggesellschaften und Passagieren mehr Sicherheit beim Berichtswesen zu Nachhaltigkeitsthemen geben können. Es ist ein wichtiger erster Schritt, der zeigt, wie Branchengrößen zusammenkommen können, um echte Fortschritte zu erzielen."

„Diese Zusammenarbeit bringt eine weitere vertrauenswürdige Emissionsberechnungsquelle, die sicherstellt, dass die Branche relevante, präzise und transparente Nachhaltigkeitsdaten erhält. Indem wir prüfen, wie verifizierte operative Erkenntnisse in unsere offene, partnerneutrale Travel Impact Suite einfließen können, wollen wir Fluggesellschaften, Reisebüros, Unternehmen und Reisenden helfen, die Umweltwirkung jedes Fluges besser zu verstehen. So können sie fundiertere Entscheidungen darüber treffen, welchen Flug sie buchen oder welche Klimaschutzmaßnahmen sie ergreifen, und konsistent über verschiedene Kanäle berichten", sagte Maher Koubaa, Executive Vice President Travel Unit und Managing Director EMEA bei Amadeus.

Diese Initiative zeigt, wie die Verknüpfung von Daten, Betrieb und Passagierengagement dazu beitragen kann, Nachhaltigkeitsziele in glaubhafte Ergebnisse umzusetzen. Sie unterstützt Fluggesellschaften, sich in einer Zeit zunehmender regulatorischer Komplexität und steigender Kosten zu orientieren und hebt die Bedeutung von Zusammenarbeit bei gemeinsamen Herausforderungen hervor.

In einer Welt, in der Passagiere mehr Klarheit fordern, zeigt diese Zusammenarbeit, wie kollektive Innovation die Luftfahrtbranche in Richtung einer transparenteren und nachhaltigeren Zukunft bewegen kann.

