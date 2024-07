SITA übernimmt Materna IPS

Flughafen Frankfurt Abflughalle (Foto: SITA)

SITA, der weltweit führende Anbieter von Technologielösungen für die Luftfahrtbranche, hat die regulatorischen Formalitäten und rechtlichen Verfahren zur Übernahme von Materna IPS abgeschlossen.

Dieser strategische Schritt wird die Luftfahrtbranche nachhaltig verändern, da das Unternehmen damit das weltweit leistungsfähigste Passagierportfolio für Flughäfen und für den Bereich digitales Reisen vorweisen kann.

Die Übernahme verkörpert ein beispielloses Beschleunigen der Digitalisierung in der globalen Luftfahrtbranche, wobei Check-in, Gepäckabfertigung und Sicherheitsprozesse optimiert werden. Reisende erwarten kürzere Wartezeiten, reibungslosere Reisen und eine neue Ära personalisierter digitaler Dienste.

Durch diese strategische Entwicklung wird SITA zur Nummer eins in Bezug auf den Marktanteil für Lösungen wie die Selbstbedienung bei der Gepäckaufgabe, während das Unternehmen gleichzeitig seine Führungsposition in Bereichen wie der Biometrie weiter ausbaut. So werden 85 % der internationalen Fluggäste weltweit bedient, etwa durch gemeinsam genutzte Terminalausstattung (Common Use Terminal Equipment, CUTE) oder Selbstbedienungskioske (Common Use Self Service, CUSS). All dies wird die gesamte Reisebranche äußerst positiv beeinflussen, da es die Herausforderungen der dringenden Brachennachfrage nach größeren Terminalkapazitäten und erstklassigen sicheren Lösungen bewältigt, damit alle Passagiere eine angenehme Reise haben. Der Branche gelingt es so, Flughäfen zu transformieren – von einfachen Transitdrehkreuzen in digitale, personalisierte Erfahrungen für Reisende auf der ganzen Welt.

Das integrierte Lösungsportfolio ermöglicht es Flughäfen, mehr Passagiere abzufertigen und Ressourcen zu optimieren, um Reisenden ein besseres Erlebnis zu bieten. Mit einer globalen Präsenz von rund 120 Flughäfen weltweit positioniert sich SITA mit der Integration von Materna IPS als unumstrittener Marktführer für End-to-End-Lösungen an Flughäfen und stärkt bestehende Lösungen wie die Selbstbedienung bei der Gepäckaufgabe. Materna IPS bietet erstklassige sichere Lösungen für alle Kontaktpunkte mit Fluggästen, vom Check-in über die Gepäckausgabe bis hin zum Boarding. Das Unternehmen erweitert das Angebot von SITA um zusätzliches und tiefgreifendes Fachwissen sowie um ein hochgradig maßgeschneidertes Lösungspaket, einen flexiblen und maßgeschneiderten Support und ein breiteres Dienstleistungsangebot.

SITA ist im Hinblick auf Selbstbedienungslösungen für Passagiere an Flughäfen weltweit führend – über 13 Milliarden Fluggäste nutzen SITA-Systeme. Da Flughäfen eine digitale Transformation durchlaufen und der Markt zunehmend auf Lösungen wie die Selbstbedienung bei der Gepäckaufgabe zusteuert, ergänzen sich die Lösungen von SITA und Materna IPS optimal.

„Während wir uns um diese letzten Schritte kümmern, freuen wir uns darauf, dass Materna IPS ein Teil der SITA-Familie wird“, so David Lavorel, CEO von SITA. „Nun konzentrieren wir uns darauf, unsere Teams zusammenzuführen, während wir daran arbeiten, unsere Lösungen und unser Fachwissen zu vereinen. Mit den außergewöhnlichen Talenten und innovativen Lösungen, die sowohl SITA als auch Materna IPS an den Tisch bringen, schaffen wir ein einzigartiges und unschlagbares Lösungsportfolio. Damit können sich Fluggäste weltweit auf eine viel einfachere und nahtlosere Art des Reisens freuen – wir werden die Zukunft des Reisens neu gestalten.“

Diese Integration baut auf die gängigen Check-in-Lösungen von Materna IPS an Kiosken, Schaltern oder online auf und bietet beispielsweise verschiedene Optionen für eine benutzerfreundliche Selbstbedienung bei der Gepäckaufgabe und vieles mehr. So entsteht eine leistungsstarke Kombination mit dem Lösungsportfolio von SITA, darunter Biometrie, Computervision, digitales Reisen und Flughafenmanagement.

