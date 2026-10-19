SITA übernimmt Collins Aerospace Airport Solutions

SITA-Studie zu intelligenterem Reisen (Foto: SITA)

SITA, der globale Anbieter von IT- und Kommunikationslösungen für die Luftfahrtbranche, übernimmt Collins Aerospace Airport Solutions.

Das US-Unternehmen bietet Technologien für die Passagier- und Gepäckabfertigung sowie den Flughafenbetrieb. Mit der Übernahme baut SITA seine Kompetenzen aus, um Flughäfen und Airlines bei der Gestaltung nahtloser, effizienter und widerstandsfähiger Abläufe zu unterstützen.

Collins Aerospace Airport Solutions verfügt über technologische und operative Expertise, um Passagiere und ihr Gepäck durch das Terminal zu leiten – vom Check-in und Self-Service über die Gepäckaufgabe bis hin zu und den Systemen, die einen reibungslosen Flughafenbetrieb ermöglichen. Die Übernahme soll im Laufe des ersten Halbjahres 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

"Der Luftverkehr wächst und damit steigen auch die Erwartungen. Unsere Branche ist zunehmend auf Technologie, Innovation und Zusammenarbeit angewiesen, um alle Schritte einer Reise miteinander zu verknüpfen und Störungen zu verhindern oder schnell zu beheben, sollten sie auftreten", sagt David Lavorel, Chief Executive Officer von SITA. "Diese Übernahme erweitert das Angebot und die Kompetenzen von SITA und unterstreicht unser Engagement und unsere Rolle als vertrauenswürdiger Technologiepartner, auf den sich unsere Kunden verlassen."

Der Zusammenschluss von SITA und Collins Aerospace Airport Solutions wird die Unterstützung für alle Kunden stärken und zu verbesserten Passagier- und Gepäckabfertigungsabläufen sowie zu einem insgesamt optimierten Flughafenbetrieb beitragen.

"Fragt man einen Flughafen nach seinen Anforderungen an einen Technologieanbieter, lautet die Antwort: einen vertrauenswürdigen Partner", so Nathalie Altwegg, Senior Vice President, Airports, SITA. "Das bedeutet, sein Umfeld zu verstehen, eng mit seinen Teams zusammenzuarbeiten und da zu sein, wenn Unterstützung benötigt wird. Diese Übernahme wird SITA ermöglichen, dies für mehr Kunden in der gesamten Branche zu leisten."