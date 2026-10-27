SITA übernimmt Airline-Operations-Softwaregeschäft von CAE

Foto aus Cockpit von Citation (Foto: Robert Kühni)

Die Akquisition von Flightscape durch SITA soll in Zukunft die operativen Entscheidungsprozesse von Fluggesellschaften verbessern und die Abstimmung bei Flugunregelmäßigkeiten erleichtern.

SITA, der globale Anbieter von IT- und Kommunikationslösungen für die Luftfahrtbranche, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Flightscape getroffen, dem Softwaregeschäft für Airline Operations des Luftfahrttechnologieunternehmens CAE Inc.

Die Lösungen von Flightscape unterstützen Fluggesellschaften unter anderem bei der Flugplanung, dem Crew-Management, der operativen Steuerung und der Koordination von Bodenprozessen. Mit der Übernahme will SITA seine Position im Bereich Airline Operations stärken und Fluggesellschaften dabei unterstützen, operative Entscheidungen fundierter zu treffen und bei Störungen schneller und koordinierter zu reagieren.

Mit dem Wachstum des Luftverkehrs steigen auch die Anforderungen an die operative Steuerung. Prognosen zufolge werden bis 2050 jährlich mehr als zehn Milliarden Flugreisen erwartet. Gleichzeitig stellen Verspätungen, Flugausfälle und andere Störungen Fluggesellschaften und ihre Partner vor erhebliche Herausforderungen.

„Fluggesellschaften müssen ihre Flugzeuge, Crews und Infrastruktur möglichst effizient einsetzen und gleichzeitig auf zunehmend komplexe operative Herausforderungen reagieren“, so David Lavorel, CEO von SITA. „Mit Flightscape ergänzen wir unsere bestehenden Kompetenzen und verknüpfen operative Entscheidungsprozesse stärker mit Informationen aus dem gesamten Luftverkehrssystem. So können unsere Kunden Störungen frühzeitiger erkennen, den Betrieb schneller stabilisieren und ihre Widerstandsfähigkeit erhöhen.“

Die Software von Flightscape wird täglich von mehr als 90 Fluggesellschaften eingesetzt. Sie unterstützt die Planung, Steuerung und Durchführung von Flügen über das jeweilige Streckennetz hinweg.

„Besonders anspruchsvoll sind Entscheidungen in der operativen Leitstelle, wenn sich Pläne kurzfristig ändern und jede Minute zählt“, so Yann Cabaret, CEO von SITA for Aircraft. „Technologien und künstliche Intelligenz eröffnen neue Möglichkeiten, die Betriebslage besser zu erfassen und Maßnahmen zwischen den beteiligten Akteuren abzustimmen. Unser Ziel ist es, dem Betriebsteam einer Fluggesellschaft und ihren Partnern am Flughafen sowie in der Flugsicherung branchenweit bei Planänderungen die gleichen Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie als ein einheitlicher Betrieb und nicht als einzelne Teile wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können.”

SITA verbindet bereits heute Fluggesellschaften, Flugzeuge, Flugsicherungsorganisationen und Behörden über den Austausch operativer Informationen. Mit Flightscape soll das Portfolio um zentrale Anwendungen für die operative Steuerung von Fluggesellschaften erweitert werden. Die Integration der Lösungen ist nach Abschluss der Transaktion vorgesehen.

Die Übernahme setzt SITAs Investitionen in Technologien für den Airline-Betrieb fort. 2021 erwarb das Unternehmen Safety Line, dessen Technologie Fluggesellschaften bei der Reduzierung des Treibstoffverbrauchs unterstützt. Anfang 2026 folgte Big Blue Analytics, dessen KI-basierte Lösungen die Erstellung von Wiederanlauf- und Umplanungsstrategien nach Betriebsstörungen beschleunigen. Die Technologien sollen schrittweise mit den Lösungen von Flightscape zusammengeführt werden. Dabei will SITA eng mit seinen Kunden zusammenarbeiten.

„SITA ist ein strategisch passender Partner für Flightscape und bietet dem Unternehmen eine natürliche Perspektive für die weitere Entwicklung“, sagt Carter Copeland, President von Flightscape. „Die Einbindung in eine Organisation mit engen Verbindungen zur globalen Luftverkehrsbranche eröffnet neue Möglichkeiten für Flightscape, seine Kunden und das Geschäft.“

Für bestehende Flightscape-Kunden sollen der Service und die Unterstützung für die bisherigen Anwendungen im Bereich Flugoperations und Inflight Services erhalten bleiben. Die Lösungen sollen weiterhin modular und offen aufgebaut sein, sodass Fluggesellschaften einzelne Anwendungen entsprechend ihrem Bedarf nutzen und in ihre bestehende Systemlandschaft integrieren können.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich erforderlicher behördlicher Genehmigungen, im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Rothschild & Co. begleitet SITA als alleiniger Finanzberater, die Kanzlei Borden Ladner Gervais (BLG) als Rechtsberater.

Über SITA

Als technologischer Motor der Luftfahrtindustrie gestaltet SITA das Reisen per Flugzeug sicherer, einfacher und nachhaltiger. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten tätig. Rund 2.500 Kunden setzen an über 1.000 Flughäfen und in rund 19.600 Flugzeugen auf die Technologie von SITA. Das Unternehmen unterstützt über 70 Regierungen dabei, sichere Grenzen und reibungsloses Reisen zu vereinen. SITA verwaltet 45-50 % des branchenweiten Datenaustauschs und sorgt damit für ein hochkomplexes, globales, zuverlässiges Netzwerk.

SITA verändert sich dynamisch: Von fortschrittlichem Self-Service und Betriebssteuerung über Flughafendesign bis hin zu digitalen Grenzen gestaltet das Unternehmen die nächste Reisegeneration – unterstützt durch Akquisitionen wie Materna IPS, ASISTIM und CCM. Darüber hinaus expandiert SITA mit Initiativen wie SmartSea in die Bereiche der Kreuzfahrt, der Bahn und des urbanen Luftverkehrs. Im Rahmen seiner ambitionierten Klimastrategie reduziert SITA jährlich die Emissionen um 4,2 % und strebt bis 2050 eine Netto-Null-Quote an. Die wissenschaftlich basierten Ziele sind vom SBTi validiert. Das Portfolio hilft Kunden zudem, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.