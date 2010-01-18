SIAs Verkehrszahlen rückläufig

Singapore Airlines (SIA) meldet für den Monat Dezember einen Rückgang der Verkehrszahlen um 4,3 Prozent.

Nachdem die Airline im letzten Jahr ihre Flugfrequenzen gesenkt und unrentable Strecken gestrichen hatte, lag die Kapazität im Dezember um 9,2 Prozent tiefer als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Gleichzeitig verbesserte sich aber die Auslastung um 4,4 Prozentpunkte auf insgesamt 84,3 Prozent. Im Cargogeschäft stiegen die insgesamt erzielten Fracht Tonnen Kilometer um 5,7 Prozent, während die Kapazität um 7,9 Prozent reduziert wurde.