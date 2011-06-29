SIA will weitere Airbus A330 Jets

Singapore Airlines will fünfzehn weitere Airbus A330-300 für ihre Regionalflotte integrieren und damit auch ältere Boeing 777 ersetzen.

Singapore Airlines betreibt bereits neunzehn zweistrahlige Airbus A330-300 und möchte nun weitere fünfzehn dieser modernen Verkehrsflugzeuge in ihre Flotte integrieren. Die zusätzlichen A330-300 sollen zwischen 2013 und 2015 zur Flotte stossen und hautsächlich auf den Regionalen Routen mit weniger starkem Verkehrsaufkommen eingesetzt werden. Die A330-300 werden bei Singapore Airlines durch das Trent 700 von Rolls Royce angetrieben.