SIA und Virgin Australia dürfen kooperieren

Singapore Airlines hat heute die vorläufige Zustimmung der Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) für das geplante Bündnis mit Virgin Australia erhalten.

Codeshare auf den jeweiligen internationalen und nationalen Flügen

gegenseitige Nutzung der Vielfliegerprogramme und Lounges

aufeinander abgestimmte Flugpläne zwischen Singapur und Australien

sowie Zielen darüber hinaus, um eine reibungslose Anbindung zu gewährleisten

gemeinsame Verkaufs-, Marketing und Vertriebsaktivitäten

Die formelle behördliche Genehmigung wird Singapore Airlines und Virgin Australia die Nutzung eines erweiterten Streckennetzes ermöglichen, das einen reibungslosen Service für Reisende bereithält. Das Abkommen verknüpft Singapore Airlines’ weitreichendes internationales Streckennetz mit dem großen Angebot von Virgin Australia zu Zielen in Australien und im Pazifik und bietet den Fluggästen direkte Anschlussflüge, komfortable Flugpläne, den Zugang zu weiteren Flughafen-Lounges und erweiterte Möglichkeiten, Vielfliegermeilen zu sammeln und einzulösen. Subhas Menon, Regional Vice-President South West Pacific von Singapore Airlines sagt: „Wir sind sehr zufrieden mit der vorläufigen Zustimmung der ACCC. Wir sind stolz darauf, der Maßstab zu sein, wenn es um herausragenden Service, Produktneuheiten und Streckennetz-Verbindungen geht. Unsere Partnerschaft mit Virgin Australia wird es uns ermöglichen, auch innerhalb Australiens das beste Reiseerlebnis an Bord zu bieten. Die heutige Bekanntgabe kommt sowohl Urlaubern als auch Geschäftsreisenden zugute. Beide profitieren von den erweiterten und konkurrenzfähigen Reisemöglichkeiten, die dieses Bündnis bietet.“ Singapore Airlines und Virgin Australia hatten im Juni 2011 einen Antrag bei der ACCC eingereicht, mit dem die Fluggesellschaften folgende Ziele erreichen wollen:

Das geplante Abkommen ist noch abhängig von der formellen Zustimmung der zuständigen Behörden in Australien und Singapur.