SIA und Garuda wollen Verkehr ankurbeln

Singapore Airlines und die indonesische Fluggesellschaft Garuda haben eine Vereinbarung über eine Code-Sharing-Zusammenarbeit unterzeichnet.

Mit dem Vertrag wird ein täglicher Flug zwischen Denpasar und Bali, resp. Changi Airport in Singapur eingeführt. Während Garuda für den Verkauf der Tickets zuständig ist, trägt Singapore Airlines die Verantwortung für den Flugbetrieb. Die beiden Airlines sind sich sicher, durch das Code-Sharing dem Verkehr zwischen Indonesien und Singapur einen Aufschwung zu verleihen und so eine Basis für weitere Expansionen legen zu können.