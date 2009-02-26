SIA streicht weitere UK Flüge

Singapore Airlines setzt die Reduktion ihres Streckenangebots fort um der sinkenden Nachfrage zu entgegnen.

Die Fluggesellschaft hat entschieden, in den kommenden Monaten siebzehn Flugzeuge aus dem Betrieb zu nehmen, was einer Reduktion der Kapazität um elf Prozent entspricht. Im Falle der Routen zwischen Grossbritannien und Singapore bedeutet dies konkret, dass die Verbindungen aus Manchester ab dem 5. Mai von fünf auf drei mit B777-200 betriebene Flüge pro Woche reduziert werden. Obwohl die Airline von London Heathrow aus weiterhin dreimal die Woche nach Singapore fliegen wird, verkleinert sich auch hier die Kapazität durch den Einsatz einer B777-300ER statt einer B747-400 für einen Service. Auch Indien, Südostasien, China, Japan, Nordamerika und Australien sind von dem verkleinerten Angebot der Singapore Airlines betroffen.