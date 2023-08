SIA schreibt wieder Gewinn

Singapore Airlines Ltd hat sich gefangen und schliesst das vierte Quartal mit einem Gewinn ab.

Nach zwei Quartalen in den roten Zahlen kann die Airline für die Zeit von Oktober bis Dezember 2009 einen Nettogewinn von US$286 Millionen verbuchen. In der Vergleichsperiode des Vorjahres hatte sie einen Gewinn von US$239,2 Millionen erzielt. Die Einnahmen gingen im letzten Quartal 2009 auf US$2,4 Milliarden zurück und auch die Passagierzahlen nahmen von 4,8 Millionen auf 4,4 Millionen ab. Die Aussicht für das Jahr 2010 sei jedoch ermutigend, so Singapore Airlines.