SIA mit Stopover Holiday Programm ab Zürich

Reisende ab Zürich via Singapur nach Asien oder Australien mit Singapore Airlines oder der Tochtergesellschaft SilkAir können von den zahlreichen Angeboten des Stopover Holiday Programm profitieren.

Das Stopover Holiday Programm (SSH) bietet bereits Übernachtungen ab CHF 35 pro Person in Singapur an, damit die dynamische Löwenstadt erkundet werden kann. Das Singapore Stopover-Holiday-Angebot gilt noch bis zum 31. März 2011. Buchungen können bis zum 28. März 2011 getätigt werden. Es gelten Spezialkonditionen. Das Programm bietet den Singapore Airlines Kunden ein super Preis-Leistungsverhältnis. Es können bis zu CHF 100 an Transportkosten und Eintrittspreisen gespart werden. Reisende mit Singapore Airlines können für Ihre Übernachtung in Singapur zwischen insgesamt 40 Hotels in sechs Preis-Kategorien auswählen, von Standard-Komfort bis zum Luxushotel. Das günstigste Angebot ist CHF 35.- pro Person im Doppelzimmer für die erste Nacht. Jede weitere Nacht in derselben Hotelkategorie kostet CHF 56.- pro Person. Zudem offerieren einige der Hotels einen Rabatt von 50 Prozent auf ausgewählte Speisen. Neben dem grossen Hotelangebot öffnet das Stopover-Paket die Tore zu den sehenswertesten Attraktionen: Die Insel Sentosa, dem beliebtesten Abenteuerpark Asiens, das malaiische Kulturmuseum, für Natur- und Tierliebhaber der nationale Orchideen-Garten, der Zoo und der Jurong Vogelpark mit über 8000 Vogelarten und der weltweit grössten begehbaren Voliere, und, für Kulturliebhaber ein muss, das Peranakan Museum. Ebenfalls im Stopover-Paket inbegriffen sind der Bus-Transfer vom Flughafen zum Hotel und zurück (gegen einen Aufpreis können auch individuelle Transfers, z.B. im Privatwagen organisiert werden), eine Bootsfahrt auf dem Singapore River, eine unbeschränkte Anzahl an Fahrten mit dem SIA-Hop-on Bus, der bei allen wichtigen Attraktionen der Stadt hält und der den Besuchern ermöglicht, jederzeit zu- und auszusteigen und den Kontrast aus Tradition und Moderne individuell zu erleben. Das Angebot enthält auch eine SingTel Prepaid-Karte für das Mobiltelefon sowie einen Gutschein für einen Kaffee- oder Tee mit Toast nach Wahl im Ya Kun, das für seine traditionellen Rezepte seit 1944 bekannt ist. Und noch mehr profitieren können Singapore Airlines Flugpassagiere von Preisvorteilen beim Shopping, auf Speisen, auf Eintrittspreise von weiteren Attraktionen, sowie von ausgewählten Autovermietern und dies ganz einfach durch Vorweisen der Bordkarte. Weitere Details dazu finden Sie unter singapore.com/boardingpass. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Singapore Airlines