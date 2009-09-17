SIA meldet weniger Verkehr

Bei Singapore Airlines ging der Verkehr im Monat August gegenüber dem Vorjahr um 14,1 Prozent zurück.

Die Kapazität der Airline ging um 12,9 Prozent zurück und die Auslastung lag mit 78,3 Prozent um 1,1 Prozentpunkt tiefer als im August 2008. Die Anzahl transportierter Passagiere fiel um 16 Prozent auf 1,4 Millionen. Der Rückgang der Kapazität war eine Folge der geplanten Reduktionen der Anzahl Flüge und der Einstellung der Verbindungen nach Los Angeles, Amritsar und Vancouver. SIA will weiterhin ihre Flugbewegungen prüfen und entsprechende Anpassungen vornehmen. Die FTK schrumpften um 17,7 Prozent , während die Kapazität ebenfalls um 18,8 Prozent kleiner war als im Vorjahr. Die Cargoauslastung verbesserte sich dadurch um 0,9 Prozentpunkte auf 61,9 Prozent.

Link: Singapore Airlines