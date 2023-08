SIA meldet Rekordverlust

Singapore Airlines hat nach sechs Jahren zum ersten Mal wieder ein Quartal mit einem Verlust abgeschlossen.

Die Schweinegrippe und die weltweite Wirtschaftskrise führten in den Monaten von April bis Juni zu einer starken Abnahme der Nachfrage. Singapore Airlines meldete für ihr erstes Geschäftsquartal einen Verlust von US$212,6 Millionen. Dies ist der erste Quartalsverlust seit sechs Jahren, als 2003 das SARS Virus ausgebrochen war. In derselben Periode des Vorjahres verdiente die Airline US$248,3 Millionen. Die Einnahmen in diesem Quartal nahmen um dreissig Prozent ab und betrugen noch US$1,98 Milliarden. SIA hat bereits eine Verlustwarnung für das Jahr 2009 ausgegeben.

