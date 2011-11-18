SIA finalisiert Auftrag über 8 Boeing 777

Singapore Airlines hat einen Auftrag über 8 Boeing 777-300ER finalisiert. Die Bestellung war bereits im Auftragsbuch von Boeing unter offenen Kunden geführt.

Die neuen Jets ermöglichen uns eine Modernisierung der Flotte sowie die moderate Expansionsstrategie weiterzuführen, erklärte Singapore Airlines CEO an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Boeing. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 2,4 Milliarden US Dollar. Nach Aussagen von Boeing hat Singapore Airlines insgesamt 85 Boeing 777 bestellt, darunter 27 Boeing 777-300ER.