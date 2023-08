SIA Cargo führt Cargo Service nach Dhaka

Singapore Airlines Cargo hat einen wöchentlichen B744 Frachter Flug in die Hauptstadt von Bangladesh lanciert.

Die neue Route verbindet die Städte Sinapur-Dhaka-Sharjah und Brüssel und startet jeden Freitag von Singapur. Dhaka ist der grösste Drehpunkt für Importe und Exporte in Bangladesh. Gemäss Aussagen von Tan Tiow Kor, dem Senior Vizepräsident Verkauf und Marketing der SIA Cargo Einheit, spielt die neue Verbindung mit ihrem direkten Zugang in die Exportmärkte in Europa und den USA eine wichtige Rolle bei der Eröffnung der Handelswege nach Bangladesh.