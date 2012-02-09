SIA übernimmt sechzehnten Airbus A380

Am Mittwoch, den 8. Februar 2012, konnte Singapore Airlines ihren sechzehnten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Die Übergabe des Superjumbos fand im Airbus Werk Toulouse statt, die Maschine wurde anschließend nach Singapur überflogen. Bei dem A380 handelt es sich um die Maschine mit der Produktionsnummer MSN082. Der sechzehnte A380 von Singapore Airlines ist auf die Immatrikulation 9V-SKR zugelassen. Die Maschine ist für 12 Passagiere in der First Class, 86 in der Business Class und 311 in der Economy Class ausgelegt. Singapore Airlines war die erste A380 Betreiberin und hat bei dem europäischen Flugzeugproduzenten 19 Superjumbos in Auftrag gegeben. Bei dieser Auslieferung handelt es sich um den zweiten A380 in diesem Jahr.