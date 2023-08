SIA übernimmt fünfzehnten Airbus A380

Am Donnerstag, den 12. Januar 2011, konnte Singapore Airlines ihren fünfzehnten Airbus A380 übernehmen.

Die Übergabe des Superjumbos fand im Airbus Werk Toulouse statt, die Maschine wurde anschliessend nach Singapur überflogen. Bei dem A380 handelt es sich um die Maschine mit der Produktionsnummer MSN076. Der fünfzehnte A380 von Singapore Airlines ist auf die Immatrikulation 9V-SKP zugelassen. Die Maschine ist für 12 Passagiere in der First Class, 86 in der Business Class und 311 in der Economy Class ausgelegt. Singapore Airlines war die erste A380 Betreiberin und hat 19 Superjumbos in Auftrag gegeben.