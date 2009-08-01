SIA: vorläufig keine weiteren Kürzungen

Singapore Airlines hat zurzeit nicht vor, weitere Stellen zu kürzen oder das Flugangebot zu reduzieren.

Dies berichtete die Straits Times heute. Singapore Airlines hatte am Donnerstag ihren ersten Quartalsverlust seit sechs Jahren vermeldet und warnte, dass auch das Resultat für das gesamte Geschäftsjahr negativ ausfallen könnte. CEO Chew Choon Seng sagte gegenüber der Zeitung, die Airline plane jedoch keine weiteren Reduktionen, solange die Situation sich nicht noch verschlechtere. Im Februar hatte Singapore Airlines gemeldet, sie werde im laufenden Geschäftsjahr, das 2010 zu Ende geht, die gesamte Kapazität um elf Prozent senken und siebzehn Flugzeuge aus dem Verkehr nehmen. Ausserdem führte sie Lohnkürzungen und Kurzarbeit ein. Eine Sprecherin der Airline sagte, sie könne zu den Statements des CEO aktuell keine Stellung nehmen.