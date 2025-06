SBB-Gutscheine für Emirates Kunden

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Ab Juni schenkt Emirates Reisenden bei der Buchung eines Fluges in der Premium Economy Class ab Zürich oder Genf einen Gutschein für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB über 50 CHF.

Passagiere, die sich für das neue Kabinenprodukt mit komfortablen Sitzen mit gepolsterten Beinstützen und gehobener Bordgastronomie entscheiden, erhalten mit dem flexibel einsetzbaren SBB-Gutschein über das gesamte Netzwerk einen weiteren kostenfreien Mehrwert.

Das Angebot* gilt für Flugbuchungen in der Premium Economy Class von Emirates zwischen 3. Juni 2025 und 30. September 2025 für Reisen bis 15. Dezember 2025. Der Gutschein der SBB ist auf alle SBB-Produkte anwendbar und kann damit einmalig sowohl für die Anreise zum Flughafen als auch für eine beliebige andere Strecke im Netzwerk oder für den SBB Travel Pass mit einer Gültigkeit bis 31. Oktober 2025 eingelöst werden.

Um das Angebot zu nutzen, müssen die Flüge online über www.emirates.ch mit Abflug ab Zürich oder Genf gebucht werden. Dabei muss mindestens eine Teilstrecke des Fluges in der Premium Economy Class stattfinden. Berechtigte Passagiere erhalten den individuellen SBB-Gutscheincode direkt auf der E-Ticket-Quittung von Emirates, die der E-Mail mit der Buchungsbestätigung beigefügt ist.

Die Emirates Premium Economy Class

Im Rahmen des aktuellen Retrofit-Programms der Airline werden Flugzeuge des Typs Boeing 777 und Airbus A380 mit einem komplett modernisierten Kabinenprodukt ausgestattet, welches auch die neue Premium Economy Class beinhaltet. Diese ist seit dem vergangenen Jahr bereits auf den täglichen Flügen ab Zürich und Genf erlebbar. Die 19,5 Zoll breiten cremefarbenen Ledersitze in der Premium-Economy-Kabine, die durch eine sechsfach verstellbare Kopfstütze ergänzt werden, bieten mehr Komfort und lassen sich bequem in eine entspannte Liegeposition nach hinten neigen. Eine Waden- und Fussstütze sorgt für zusätzlichen Komfort. Ausserdem gibt es zugängliche Ladestationen an den Sitzen und einen Ess- und Cocktailtisch aus Holz. Abgerundet wird das Premium-Economy-Class-Erlebnis durch eine gehobene Bordgastronomie mit von der Business Class inspirierten Elementen wie einem Begrüssungsgetränk, erlesenen Drinks und einer Auswahl an Gourmetgerichten, die auf edlem Porzellangeschirr serviert werden.

My Emirates Pass

Gäste der grössten internationalen Fluggesellschaft der Welt erhalten mit ihrer Emirates-Bordkarte ausserdem Zugriff auf über 600 exklusive Angebote in ganz Dubai, darunter Rabatte bei einer Vielzahl von Einzelhandels-, Freizeit- und Gastronomiebetrieben sowie bei bekannten Attraktionen und Luxus-Spas in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zusätzlich zu den ganzjährigen Vorteilen bietet Emirates saisonale Sommer- und Winterangebote, die Reisenden noch mehr Möglichkeiten bieten. Für die Nutzung des My Emirates Pass müssen Passagiere lediglich ihre physische oder digitale Bordkarte zusammen mit einem gültigen Ausweis an den teilnehmenden Orten vorzeigen und können so die Vorteile geniessen.

Dubai Experience

Über die Online-Plattform Dubai Experience können sich Emirates-Kunden mit wenigen Klicks ihre eigenen, massgeschneiderten Reiserouten mit Flügen, Hotelaufenthalten, Besuchen der wichtigsten Attraktionen und anderen Gastronomie- und Freizeiterlebnissen in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten erstellen und buchen und so einzigartige Vorteile geniessen.

*Das Angebot ist gültig für Passagiere ab 12 Jahren. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des gebuchten Tarifs. Emirates behält sich das Recht vor, dieses Angebot jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder zu stornieren.