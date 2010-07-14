SAS vergrössert Inlandkapazität

Die skandinavische SAS will ihre Flugfrequenz auf einigen skandinavischen Routen aufgrund der starken Nachfrage erhöhen.

Die Airline wurde von der weltweiten Wirtschaftskrise stark getroffen und musste, wie viele andere Fluggesellschaften auch, ihre Kosten senken und die Liquidität durch den Verkauf von neuen Aktien sichern. Nun schöpft sie neue Hoffnung, nicht nur sei die Entwicklung auf dem Inlandmarkt positiv, sie fliege zurzeit auch mit Rekordauslastungen. Deshalb werde sie die Anzahl der Flüge auf den Strecken Stockholm-Kopenhagen und Stockholm-Oslo im Herbst erhöhen.