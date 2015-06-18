SAS transportierte weniger Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Mai 2015 2,426 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von 9,1 Prozent.

Im Berichtsmonat Mai konnte Scandinavian Airlines 2,873 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 8,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 4,4 Prozent auf 3,901 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 3,4 Prozentpunkte auf 73,6 Prozent verschlechtert.