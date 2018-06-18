SAS transportierte mehr Passagiere

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Mai 2018 insgesamt 2,669 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 3,8 Prozent.

Im Berichtsmonat Mai konnte Scandinavian Airlines 3,208 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 1,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 1,5 Prozent auf 4,332 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 0,1 Prozentpunkte auf 74,1 Prozent verbessert.