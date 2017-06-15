SAS transportierte mehr Passagiere

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Mai 2017 insgesamt 2,389 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 2,4 Prozent.

Im Berichtsmonat Mai konnte Scandinavian Airlines 3,195 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 15,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 6,6 Prozent auf 4,222 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 6,1 Prozentpunkte auf 75,7 Prozent verbessert.