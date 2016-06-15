SAS transportierte mehr Passagiere
15.06.2016 JS
Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Mai 2016 2,489 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 6,6 Prozent.
Im Berichtsmonat Mai konnte Scandinavian Airlines 2,924 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 11,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 9,5 Prozent auf 3,982 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 1,2 Prozentpunkte auf 73,4 Prozent verbessert.