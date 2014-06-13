SAS transportierte mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Mai 2014 2,668 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 8,8 Prozent.

Im Berichtsmonat Mai konnte Scandinavian Airlines 3,147 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 9,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 6,7 Prozent auf 4,083 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 2,2 Prozentpunkte auf 77,1 Prozent verbessert.