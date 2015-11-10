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SAS startet Flüge nach Tallinn

10.11.2015 PS
SAS Boeing 737
SAS Boeing 737 (Foto: SAS)

Scandinavian Airlines (SAS) nimmt ab Kalenderwoche 47 Flüge von Stockholm, Oslo und Kopenhagen nach Tallinn auf.

Nach der Ankündigung von Estonian Air, die Flugrouten von und nach Tallinn einzustellen, hat SAS reagiert und nimmt nun den Flugbetrieb zwischen den drei skandinavischen Hauptstädten Stockholm, Oslo und Kopenhagen und der estnischen Metropole auf. Die neuen täglichen Abflüge sollen Estland-Reisenden weiterhin gute Flugverbindungen sichern.

„Tallinn ist ein beliebtes Reiseziel – sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisende. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, schnell zu handeln“, sagt Eivind Roald, Executive Vice President Commercial bei SAS.

Geplante SAS-Verbindungen:

Route

Anzahl der Verbindungen

Stockholm - Tallinn

Viermal pro Tag in jede Richtung

Kopenhagen - Tallinn

Dreimal pro Tag in jede Richtung

Oslo - Tallinn

Ein Flug pro Tag in jede Richtung

 

Ein Großteil der neuen Abflüge startet nächste Woche. Weitere Informationen über Startdaten und Abflugzeiten werden noch bekannt gegeben.

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