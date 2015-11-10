SAS startet Flüge nach Tallinn

SAS Boeing 737 (Foto: SAS)

Scandinavian Airlines (SAS) nimmt ab Kalenderwoche 47 Flüge von Stockholm, Oslo und Kopenhagen nach Tallinn auf.

Nach der Ankündigung von Estonian Air, die Flugrouten von und nach Tallinn einzustellen, hat SAS reagiert und nimmt nun den Flugbetrieb zwischen den drei skandinavischen Hauptstädten Stockholm, Oslo und Kopenhagen und der estnischen Metropole auf. Die neuen täglichen Abflüge sollen Estland-Reisenden weiterhin gute Flugverbindungen sichern.

„Tallinn ist ein beliebtes Reiseziel – sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisende. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, schnell zu handeln“, sagt Eivind Roald, Executive Vice President Commercial bei SAS.

Geplante SAS-Verbindungen:

Route Anzahl der Verbindungen Stockholm - Tallinn Viermal pro Tag in jede Richtung Kopenhagen - Tallinn Dreimal pro Tag in jede Richtung Oslo - Tallinn Ein Flug pro Tag in jede Richtung

Ein Großteil der neuen Abflüge startet nächste Woche. Weitere Informationen über Startdaten und Abflugzeiten werden noch bekannt gegeben.