SAS sieht weitere Kürzungen vor

Scandinavian Airlines bereitet sich auf weitere Einschränkungen ihres Betriebs vor und will ihr Budget um US$ 25,8 Millionen kürzen.

Gemäss der Fachzeitschrift Takeoff kämpft die Airline mit der Rezession und plant Kosteneinsparungen von 25,8 Millionen bis Ende Jahr. Bereits im Vorfeld hatte SAS einen Plan ausgearbeitet, der Kostenkürzungen in der Höhe von US$ 774 Millionen in den nächsten zwei Jahren vorsieht. Vor Anbruch der Sommerferien will die Airline nun die neuen Kürzungen durchbringen, das heisst, es bleiben ihr noch sechs Tage, um sich mit den Gewerkschaften über die Details zu einigen. SAS verlor 2008 US$ 941 Millionen und liegt für dieses Jahr bereits mit US$ 129 Millionen im Minus.

