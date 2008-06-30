SAS sieht harte Zeiten für die Airline Industrie

Der Geschäftsführer von SAS zeigt sich besorgt um die Fluggesellschaften. Hohe Treibstoffpreise und Überkapazitäten werden weiterhin belasten.

Mats Jansson, Geschäftsführer von Scandinavian Airlines, zeichnet ein düsteres Bild für die Airline Industrie. Im Gespräch mit einer norwegischen Zeitung liess er verlauten, dass schwerere Zeiten auf die Flugindustrie zukommen werden als nach 9/11 und der Ölkrise in den siebziger Jahren. Kaum haben sich die Fluggesellschaften von der langen Talfahrt erholt und leichte Gewinne geschrieben haben, müssen sie weitere Sparprogramme durchboxen und Überkapazitäten abbauen. Wie viele andere Airline Manager ist auch er überzeugt, dass viele Airlines ums blanke Überleben kämpfen. SAS sei über dem Berg, müsse aber weiter ein straffes Kostenmanagement verfolgen, liess er verlauten.