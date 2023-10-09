SAS präsentiert Septemberzahlen
09.10.2023 PS
Scandinavian Airlines konnte im September 2023 insgesamt 2,324 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 17,4 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.
Im Berichtsmonat September konnte SAS 3,214 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 18,1 Prozent mehr als im September 2022. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 17,6 Prozent auf 4,108 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 78,2 Prozent verbessert.