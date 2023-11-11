SAS präsentiert Oktoberzahlen
11.11.2023 PS
Scandinavian Airlines konnte im Oktober 2023 insgesamt 2,205 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 14,3 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.
Im Berichtsmonat Oktober konnte SAS 3,087 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 17,1 Prozent mehr als im Oktober 2022. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 14,6 Prozent auf 4,047 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent verbessert.