SAS präsentiert Novemberzahlen
18.12.2023 PS
Scandinavian Airlines konnte im November 2023 insgesamt 1,840 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 10,4 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.
Im Berichtsmonat November konnte SAS 2,351 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 16,7 Prozent mehr als im November 2022. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 11,3 Prozent auf 3,265 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 3,3 Prozentpunkte auf 72,0 Prozent verbessert.